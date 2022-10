Mit Pferd und Kapelle durch Bergisch Born

Der Martinsumzug der IG Bergisch Born startet in diesem Jahr am Freitag, 4. November, um 18.15 Uhr im Wendehammer der Straße Am Weidenbroich. Von dort geht es mit Pferd und Kapelle durch die Gemeinde, Ziel ist das Feuerwehrhaus. Dort gibt es zum Abschluss Glühwein und Kinderpunsch – und Martinstüten mit Weckmännern auf Vorbestellung für je 2 Euro. Für den Vorverkauf der Wertmarken gibt es zwei Termine: Am Dienstag, 1. November, von 17 bis 19 Uhr bei Melanie Monssen, Bergisch Born 133. Und tags darauf am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr bei Viola Meike, Bergisch Born 72a. -wey-