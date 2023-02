Mit jedem Schritt: Wer sich bewegt, hat gewonnen

Doc Esser veröffentlicht neues Gesundheitsbuch. Mediziner ermuntert: Raus aus der Komfortzone.

Von Andreas Weber

Remscheid. 10 000 Schritte am Tag, so wird oft kolportiert, seien gut für die Gesundheit und die Messlatte für das Quantum an Bewegung. Dies ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt, sondern basiert auf dem Marketinggag einer japanischen Firma, die in den 60er-Jahren einen Schrittzähler auf den Markt brachte, korrigiert Heinz Wilhelm Esser in seinem neuen Ratgeber „Doc Esser macht den Westen fit“ eine landläufige Erkenntnis. Dennoch schade es natürlich keinesfalls, auf die 10 000 zu kommen, fügt der Facharzt für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin hinzu.

Jeder Schritt zählt. „Wer sich bewegt, hat gewonnen“, erklärt Esser. Bewegung ist seit jeher das große Thema des 48-Jährigen. Einst Leistungsschwimmer, arbeitet der vierfache Familienvater im Remscheider Sana-Klinikum und widmet die andere Hälfte seiner Arbeitszeit seit acht Jahren seiner „Hausarzt“-Tätigkeit im WDR-Fernsehen.

Sein kompakter Fitmacher für den Westen kommt auf 192 Seiten als übersichtlich gegliederte Stütze für all diejenigen daher, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten und müssen. In den von Esser verfassten Kapiteln geht es um Gewicht, Körper, Fitness, Übungen, Trainingsabläufe und gesunde Ernährung mit vielen Beispielen für leichte Gerichte, die sich in der Küche ohne Riesenaufwand zubereiten lassen.

Das Risiko für einen Diabetes mellitus Typ 2 verringert sich

Es ist nie zu spät für einen Anfang, betont der populäre Mediziner. Seit er in der Öffentlichkeit steht, wiederholt es Esser: „Bewegung kennt kein Alterslimit oder körperliche Einschränkung.“ Gerade Übergewichtige können vom Sport profitieren. Wer zu viel Pfunde auf den Rippen habe, ziehe genauso Nutzen aus der Bewegung wie ein normalgewichtiger Sportler.

Die Ausgangslage in unserer Bildschirm-Gesellschaft ist eher deprimierend: Viele Menschen bewegen sich kaum noch. Raus aus der Komfortzone, weg von der eigenen Couch, rät der Doc daher. Egal, ob wir Gewichte stemmen oder Laufen gehen, die Vorteile mit Blick auf chronische Erkrankungen seien gleich, stellt Esser fest. „Die Blutfette normalisieren sich, der Blutdruck sinkt und das Risiko für einen Diabetes mellitus Typ 2 verringert sich.“ Einen stressigen Berufsalltag lässt der Autor als Ausrede fürs Nichtstun nicht gelten.

„Ich mache zum Beispiel eine bewegte Mittapsause im Sana. 30 Minuten Intervalltraining in meinem Zimmerchen. Das macht den Kopf frei“, sagt er. In den reichlich bebilderten Texteinheiten geht Doc Esser darauf ein, welche Trainingsmittel oder Geräte sinnvoll sind, auf Sportkleidung und Schuhe, welcher Sport der richtige ist, wie der innere Schweinehund überwunden werden kann, Sport bei Hitze und im Winter.

Bei seinem Ratgeber wurde der Rheinländer unterstützt von dem Sportwissenschaftler Marwin Isenberg, der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Jon Chim Bai-Habelski sowie Bettina Matthaei, Inhaberin einer Gewürzmanufaktur. Letztere liefern reichlich Rezepte für „Low-Carb-Kost“, die lecker schmeckt, aber kohlenhydratarme Zutaten verwendet.

Das nächste Buch hat Tausendsassa Esser schon in Vorbereitung. Es wird um Resilienz gehen, wie Stressabbau unser Wohlbefinden beeinflusst. Einem Aspekt, dem der Doc auch in seinem Fitmacher ein Kapitel widmet.

< „Doc Esser macht den Westen fit“ von Dr. Heinz-Wilhelm Esser; 192 Seiten; Becker Joest Volk Verlag (Hilden); 22 Euro