Mit „Jaqueline“ gut gestärkt durch die Fünfte Jahreszeit

Rheinisch-Bergische Kooperation: Karnevals-Nussecke vom Remscheider Bäcker.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. „Jaqueline“ ist eher kantig, aber trotzdem ziemlich süß. Und sie ist ein echtes „bergisches Mädche“, das in diesem Jahr im rheinischen Karneval steil gehen soll. Die Remscheider Bäckerei Evertzberg präsentiert unter diesem Namen in Kooperation mit der kölschen Band Chanterella eine Sonderedition ihrer Nussecken, die er erst mal nur in der Fünften Jahreszeit geben soll.

Entstanden sei die Zusammenarbeit eher durch Zufall, berichtet Sebastian Teske, Evertzberg-Verkaufsleiter im Handel: „Den ersten Kontakt gab es zufällig auf einem Event des Köln-Porzer Tanzvereins, in dem meine Tochter aktiv mittanzt.“ Dort sei auch Chanterella aufgetreten, die man in der Pause spontan mit Nussecken versorgt habe. „Das war letztendlich der Beginn einer genussvollen Freundschaft.“

Also brachte man zusammen die Karnevals-Nussecke heraus – und benannte sie nach dem aktuellen Song der Kölner Band: „Jaqueline“. Endgültig besiegelt wurde die Kooperation schließlich bei einem Heimspiel des Basketball-Zweitligisten Bayer Giants in Leverkusen: In der Halbzeit unterhielten Chanterella die rund 2000 Zuschauer. Und hatten dabei natürlich auch ihre eigene Nussecke im Gepäck.

+ Die Nussecke „Jaqueline“ ist eher kantig, aber trotzdem ziemlich süß. © Evertzberg

Chanterella gehört zu den Senkrechtstartern unter den zahlreichen Mundart-Bands der Dom-Stadt. 2019 gegründet hatte die Gruppe schon nach wenigen Monaten einen Plattenvertrag, gewann beim „Loss mer Singe“-Newcomer-Casting im gleichen Jahr sowohl den Haupt- als auch den Publikumspreis.

Die Mitglieder Yannick Weingartz, Manuel Brüssel, Mario Metzler und Max Schreiber sind allerdings auch keine Neulinge im Geschäft, sondern spielten vorher schon Gigs mit den Größen der Szene. Und sie haben ganz offensichtlich keine Berührungsängste mit Regionen jenseits der kölschen Stadtgrenzen, wie ihr aktuelles Musikvideo zeigt: In dem Clip zu „Jaqueline“ sind sie mit einer pinken Limousine unterwegs. Mit Bergheimer Kennzeichen.

Erhältlich sei das Ergebnis der Zusammenarbeit von rheinischen Musikern und bergischen Bäckern „bei ausgewählten Partnern des Einzelhandels“, heißt es von der Firma Evertzberg, die „Jaqueline“ unter ihrem Label „Bergischen Mühlenbäckerei“ in einem speziell gestalteten Display anbietet.

Auf dem Verkaufsständer „outen“ sich die vier Musiker als „Freunde der Nussecke“ und fragen: „Fit für Karneval?“ Die Antwort wird gleich mitgeliefert: „Nur mit Nussecke und Chanterella.“ Und weil man Karneval so schlecht alleine feiern kann, finden sich auch gleich zwei der süßen Ecken in jeder Packung.