Mit einem Klick unterwegs: So funktioniert Eezy

Die App soll den Ticketverkauf für Busse und Bahnen im Nahverkehr vereinfachen. Der RGA hat die App unter die Lupe genommen.

Von Andreas Erdmann und Lucas Hackenberg

Solingen. Einchecken, losfahren, Luftlinie zahlen. Mit dieser einfachen Formel wirbt der elektronische Tarifrechner Eezy für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Nordrhein-Westfalen. Bei Eezy benötigt der Fahrgast in Bus und Bahn keine Fahrticket- oder Tarifkenntnisse mehr und zahlt für die Fahrt oft weniger als bei Nutzung üblicher Tickets. Das einfach über die „eezy“– oder die „DB NRWay“-App nutzbare Verfahren gilt Verkehrsverbund-übergreifend für den VRR, VRS, AVV und WestfalenTarif. Aber ist Eezy wirklich so „easy“? Gibt es Vorteile gegenüber dem 49-Euro-Deutschlandticket?

Von der Nützlichkeit des Eezy-Tarifes zeigen sich die Stadtwerke Remscheid jedenfalls überzeugt: „Der E-Tarif ist für Smartphonebesitzer wirklich sehr einfach zu handhaben“, sagt Uwe Solanka. Seinen Beginn fand Eezy bereits Anfang des Jahres 2022. Aufgrund von Corona und Aktionen wie dem Neun-Euro-Ticket oder dem Deutschlandticket sei allerdings noch nicht viel Werbung für den Tarif gemacht worden. „Das wird sich in den nächsten Monaten ändern“, sagt Solanka. Neben dem Deutschlandticket solle Eezy dafür Sorge tragen, das Bus- und Bahnfahren vereinfacht und attraktiver gemacht wird.

Wie funktioniert Eezy genau?

Die Abrechnung für das Ticket erfolge automatisch gemäß der zuvor hinterlegten Zahlungsart. Der Fahrpreis für die einzelne Fahrt errechnet sich aus einem festen Grundpreis und den von Eezy ermittelten Luftlinienkilometern zwischen Ein- und Ausstieg. Eine erfreuliche Neuerung für Vielfahrer: Ab Mai gilt eine monatliche Preisobergrenze von 49 Euro. Hat man diese mit der Buchung von Einzeltickets erreicht, fährt man für den Rest des Monats in ganz Nordrhein-Westfalen kostenlos.

Ein weiterer Vorteil liegt nach Meinung der Stadtwerke Remscheid an der nicht länger notwendigen Kenntnis der einzelnen Tarifverbünde. Durch die App würde nach dem Ein- und Ausloggen die Strecke automatisch berechnet: „Einem Verlaufen im Tarifdschungel wird durch Eezy sozusagen ein Riegel vorgeschoben“, führt Uwe Solanka aus.

Nachteile des Systems: Der eTarif kann ausschließlich per App auf dem Smart- oder iPhone gebucht werden. Ein Papierticket ist nicht möglich. Die Internetverbindung muss während der gesamten Fahrzeit aktiviert sein. App und GPS bleiben eingeschaltet. Allerdings: Eine rund 20 Minuten lange Fahrt verbraucht gerade einmal ein MB an Datenvolumen. So ist es möglich, auch mit wenig Volumen das eTicket zu nutzen.

Ein weiterer Nachteil liegt etwas versteckt: Noch haben die einzelnen Tarifverbünde verschiedene Preise. Will ein Kunde zum Beispiel eine Fahrt vom Remscheider Hauptbahnhof nach Münster antreten, so bewegt er sich vom VRR in den Westfalentarif, in dem pro gefahrenem Kilometer eine höhere Grundpauschale gilt. Würde man die gleiche Strecke einzig im VRR-Tarifverbund zurücklegen, müsste man dementsprechen weniger zahlen. Trotzdem würde sich der Kauf im Vergleich mit einem regulär gekauften Einzelticket immer rechnen: „Gerade bei Fahrten innerhalb Remscheids lässt sich durch die Methode der Berechnung der Luftlinie pro Fahrt einiges an Geld sparen“, sagt Solanka.

Zustimmung erhält er von Armin Freund, Leiter des Geschäftsbereichs Mobilität bei den Stadtwerken: „Der EezyTarif ist gerade in Kombination mit dem Deutschlandticket eine immer beliebtere Option.“ Hierfür würden auch die Zahlen sprechen, die Uwe Solanka vorliegen hat: „Wir verzeichnen schon jetzt steigende Einnahmen durch den Eezy-Tarif. Allerdings bewegen sich diese noch in einem eher geringfügigen Rahmen. In Reihen der Stadtwerke hoffen die Verantwortlichen deshalb auf einen positiven Effekt der Bewerbung in den nächsten Monaten: „Noch ist unser persönlicher Eindruck, dass der E-Tarif nicht ganz zu den Remscheiderinnen und Remscheidern durchgedrungen ist.“

Die App

Die Eezy-App lässt sich auf das Smarthone oder iphone herunterladen unter:

www.eezy.nrw

www.vrr.de

Auf den entsprechenden Websites erhält man auch die nötigen Informationen zu dem Tarifsystem.