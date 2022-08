Mit den drei Fragezeichen schläft er ein

Carsten Pudel kann nicht ohne Musik leben - Aber seine Leidenschaft sind Hörspiele.

Von Peter Klohs

Carsten Pudel liebt Musik und kann nicht ohne. In jedem Zimmer seines Hauses am Kremenholl steht ein Sonos-Lautsprecher, und wann immer er will (und er will fast immer), kann er seine Playlists abrufen. Spätestens nach der Durchsetzung des Streamens hat sich Carsten Pudel für diese Art des Musikhörens entschieden und sich von allen physischen Tonträgern, gleich ob Langspielplatten oder CDs, befreit. Er hat keine Platten mehr. Aber er hat den Ursprung seiner ehemals ansehnlichen Plattensammlung nie vergessen.

„Meine erste Platte“, erinnert er sich, „war ‚The final countdown‘ der Band Europe. „Ich glaube, ich habe sie im Kaufhof erstanden.“ Als Kind und Jugendlicher „erspielte“ er sich seine Musikkenntnisse in der Honsberger Kinder-Disco, die später in die Kraftstation zog und noch später in der Wuppertaler Uni-Halle richtig groß wurde.

Für ihn ist kein Gitarren-Solo zu lang

„Ich mag gute Gitarren-Soli“, beschreibt Pudel einen Teil seiner Musikfaszination. „Ganz egal ob von Gary Moore oder David Gilmour – es gibt kein Gitarrensolo, das zu lang ist.“ Und eigentlich, so bekennt er, sei er schon immer zumindest musikalisch ein Rocker gewesen. So schätzt er die Musik (und noch mehr die Show) der durchaus umstrittenen Band Rammstein.

So sehr er die Musik mag und liebt, liegt seine Leidenschaft doch von dieser entfernt. „Als Kind hörte ich die Hörspiele der Serie TKKG“, erzählt der 1976 in Remscheid geborene Carsten Pudel. „Damals noch auf Kassetten. Ich weiß nicht, ob der Weg zu den ‚Drei Fragezeichen‘ vorgezeichnet war. Diese entdeckte ich recht spät, ich war bestimmt schon 20 Jahre alt. TKKG, das waren die ‚normalen‘ Fälle, in denen ein Hund entführt wurde und so. Die Fälle der drei Fragezeichen waren schon etwas besonderes. Da kamen Geister und andere unerklärliche Phänomene vor und das fand ich richtig cool. Recht schnell sammelte ich alles, was ich von dieser Serie bekommen konnte, als Kassette, als Langspielplatte, als CD, ich habe alles gekauft.“

Nicht alles hat er neu erstanden, sondern auch Einiges auf Trödelmärkten gefunden. Seine Sammlung ist mittlerweile komplett, er besitzt alle zur Zeit verfügbaren 223 Folgen mehrfach. In einem extra für diesen Zweck angefertigten Schrank liegen die kompletten CDs der Serie, auch ausgewählte Langspielplatten kann Carsten Pudel vorzeigen, diverse Extras wie von den Sprechern unterschriebene großformatige Poster oder eine Leuchtreklame sind in seinem Besitz. Im Grunde ist sein Musikzimmer in der Herrschaft der drei Fragezeichen.

„Ich höre die Folgen zum Einschlafen. Das mache ich seit mehr als zehn Jahren. Und wenn ich irgendwann einschlafe und der Geschichte nicht mehr folgen kann, dann geht es da am nächsten Abend weiter.“ Auch live hat er das Trio der deutschen Sprecher schon erlebt, „eine Offenbarung“, wie er es nennt.

Aber auch an seinen ersten Konzertbesuch kann er sich gut erinnern: In der Uni-Halle in Wuppertal sah er „Fury in the slaughterhouse“. Späterhin haben ihn die Konzerte von Justin Timberlake in Dortmund, von Michael Jackson in Köln und der Band U2 auf Schalke am meisten beeindruckt. „Und alle drei Konzerte haben gemeinsam, dass ich keine Karten hatte und diese erst kurz vor Konzertbeginn angeboten bekam.“

Leider, sagt er, war er zu jung für Prince und Queen. Dafür will er noch nach Wacken und zu „Rock am Ring“. Und wenn die drei Fragezeichen mal wieder unterwegs sind, ist Carsten Pudel nicht weit, das ist sicher.

Zur Person

Carsten Pudel wurde 1976 in Lennep geboren und wuchs am Kremenholl auf, wo er auch heute lebt. Er ist Eventmanager und Inhaber der Knallfabrik. Nebenher unterstützt er mit Herzblut den Remscheider Youtuber Simon Haase, der mit seinem ClayClaim-Kanal mehr als drei Millionen Abonnenten erreicht hat. Er liebt Musik und die drei Fragezeichen. Seine Sammlung zu letzteren ist atemberaubend.