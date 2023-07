Brezelwanderweg: Über weite Höhen und durch tiefe Täler

Der 23 Kilometer lange Brezelwanderweg führt rund um Burg bis nach Remscheid und Wermelskirchen.

Von Andreas Erdmann

Lecker ist die Burger Brezel! Anders als die Laugenbrezel wird sie aus süßem Teig hergestellt und zum Verzehr gerne in Kaffee „gezoppt“. Ihr verdankt der rund um Solingen-Burg angelegte Brezel-Wanderweg seinen Namen.

Die mit einem B in einem Kreis markierte Route lässt sich über mehrere, mit einfachem B markierte Wege erreichen. Wir starten am Parkplatz vor Schloss Burg. Graf Adolf I. von Berg bezog hier im Jahr 1133 einen neuen Stammsitz, nachdem er den Sitz bei Altenberg aufgab. Noch im Mittelalter bildeten die Siedlungen Oberburg und Unterburg die „Hauptstadt“ des Bergischen Landes. Nach dem 30-jährigen Krieg verkam die Anlage zur Ruine. Von 1890 bis 1914 durch den Burger Schlossbauverein wiedererrichtet, wurde Schloss Burg zum Wahrzeichen des Bergischen Landes.

Wir gehen die Wermelskirchener Straße hinauf, vorbei an Fachwerk- und Schieferhäusern und einem aus Bruchsteinen der Burg errichteten Gebäude. Rechts biegt die Talsperrenstraße ab, der wir bis zum Parkplatz am Sportplatz folgen. Seitlich davon führt ein Wanderweg an einer Wiese entlang. Linksrum geht es zur Straße zurück, dann rechts zum Ort Angerscheid.

Vor Haus 9 biegen wir in den links abzweigenden Weg, an der Kreuzung abermals links in den Thomasweg. Er führt uns unterhalb von Höhrath zur Sengbachtalsperre. Der Ort wird erstmals im Zusammenhang mit dem Bau von Schloss Burg ab 1118 erwähnt, das damals „Burg Berge“ hieß. 1217 bestätigte Graf Adolf III. von Berg den Ursprungshof „Hurterodhe“ als Schenkung seines Vaters an die Johanniter. Wo dieser stand, ist ungeklärt.

Vom Thomasweg aus erblicken wir den Vordamm der Sengbachtalsperre und begleiten ein Stück weit den Stausee. Dessen Errichtung, 1898 vom Rat der Stadt Solingen beschlossen, erfolgte von 1900 bis 1903. Die Anlage ermöglichte Solingen eine von anderen Städten unabhängige Wasserversorgung.

Wir gelangen zum Höhrather Weg, gehen kurz rechts, dann ganz links auf dem Waldweg entlang der Wupper in Richtung Strohn. Es geht bergab. Unten steht das 1921 vom Solinger Jugendclub 1908 erbaute Waldhaus Strohn. Noch heute stellt der Verein das Schieferhäuschen für Gruppenaufenthalte zur Verfügung. Rechts liegen das Tierheim Strohn, welches der Bergische Tierschutzverein seit 1979 betreibt, sowie die Strohner Brücke.

+ die Wupperbrücke bei Wiedenkotten. . . © andreas erdmann

Wir aber gehen linksrum am Wasserwerk Glüder vorbei. Es stellt jährlich mit bis zu 6 Millionen Kubikmetern rund die Hälfte des Solinger Trinkwassers zur Verfügung. Angegliedert war ein Wasserkraftwerk, das von 1903 bis zur Flut 2021 Wupperwasser zur Energieerzeugung nutzte. Die Straße Strohn führt flussabwärts.

Wir passieren die Brücke in den Ort Glüder. 1633 erstmals erwähnt gehören heute ein Campingplatz und eine Minigolfanlage zur Hofschaft. Weiter geht es auf dem Weg unten rechts am Ende des Parkplatzes. An der Strohner Brücke vorbei überqueren wir den Bertramsmühler Bach und gehen am rechten Ufer entlang. Vor der Petersmühle nimmt der Weg eine Kehre. 1648 stellte die nach einem ihrer Besitzer benannte Mühle einen von neun Schleifkotten am Bach dar. Um 1800 wird sie als Fruchtmühle, 1823 auch als Knochenmühle genutzt, ab 1853 schließlich wieder als Kotten. Es geht bergan durch Buchen- und Eichenwald, an der Kreuzung nach links, dann zweimal nach rechts bis zum Hermann-Löns-Denkmal.

Hammerschmiede wirkt verwunschen und ist verfallen

Die Werke des Heimat- und Heidedichters Herrmann Löns waren in den 1920er Jahren sehr begehrt. Fast jede Stadt baute ihm ein Denkmal, so 1926 auch Solingen. Das Bronzerelief stammt von dem Metallkünstler F. O. Hoppe. Weiter geht es zur Burger Landstraße. Rechterhand beginnt ein Feldweg, der bergab in den Wald führt. Dort folgen wir dem mittleren Weg bergab Richtung Wiesenkottener Bach und Wiesenkotten. Rechterhand auf dem Höhenrücken befinden sich Vertiefungen und Gräben, die von einer frühmittelalterlichen Wallburg – ähnlich der Galapa - stammen könnten.

Unten kommen wir zum Standort des 2018 durch Brand zerstörten Wiesenkottens. Der Schleifkotten ist vermutlich um 1720 entstanden. Wir passieren die Wupperbrücke, gehen linksum, dann den Wanderpfad zum Remscheider Stadtteil Westhausen hinauf. Wir überqueren die Westhausener Straße, folgen der Wohnstraße Westhausen. Der Ursprungshof wird erstmals 1366 als „Westhusen“ und 1513 als „Westhuyßen“ erwähnt.

+ und die verwunschen wirkende Hammerschmiede Luhnshammer. © andreas erdmann

Wieder im Wald, steigen wir steil hinab ins Eschbachtal. Bei nasser Witterung ist hier Vorsicht geboten! Wir überqueren die Eschbachstraße, sehen am gegenüber liegenden Bachufer auf einem verlassenen Grundstück den Luhnshammer. Die Hammerschmiede, auch „Schloss-Schmiede zu Burg“ genannt, wirkt verwunschen und ist stark verfallen, bietet aber gerade deswegen ein lohnendes Fotomotiv. Früher betrieb man hier zwei Hammerwerke mit Wasserrädern.

Wir überqueren den Eschbach, folgen rechterhand dem Weg nach Burgtal. Am Bach sehen wir bald die ehemalige Alte Schlossfabrik, die heute, restauriert und umgebaut, vielfältigen Veranstaltungen dient. Errichtet wurde sie 1842 durch Josua Hasenclever aus Remscheid und den Niederländer Rudolf Burlage als „Gussstahl-Scherenfabrik Burgtal“. Sie war einst das größte Werk am Bachlauf. Allein das Wasserrad hatte einen Durchmesser von 9,5 Metern. Im Revolutionsjahr 1848 entlud sich hier der Zorn der Remscheider und Solinger Kleineisen-Industriearbeiter: Sie zerstörten die Anlage völlig. Später wieder aufgebaut, wurde sie bis in die 1980er Jahre genutzt.

Hinter der Fabrik gehen wir am Teich vorbei und am Sellscheider Bach entlang, biegen in den scharf links abzweigenden Weg. Dieser führt uns bergan in den Wermelskirchener Ort Sellscheid. Dort folgen wir rechterhand der Straße Am Bremsenfeld bis Neuenflügel. Geradeaus geht es zur Ortschaft Büschhausen, deren Name rührt von einem Haus im Wald. Rechts über Stolzenberg geht es nach Unterwinkelhausen. Im Ort führt die Straße Hummelsburg zur Talsperrenstraße, die uns rechtsum zum Ausgangspunkt führt.

Die Route

Länge: 23,3 Kilometer.

Dauer: etwa 6 Stunden. Er lässt sich über die Zuwege Hasenclever-, Müngstener-, Eschbach- und Burgtalstraße in mehreren Etappen gehen.

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Ausrüstungstipp: festes Schuhwerk für die Waldpartien

Busverbindung: Linien 687, 689, Haltestelle Schloss Burg

Gastronomie: Einkehrmöglichkeiten gibt es in Ober- und Unterburg. Am Tierheim Strohn befindet sich ein Bistro.