Mit dem Bundestag ein Jahr in die USA

Besuchte mit ihrer Gastfamilie eines der großen Naturwunder der Erde: die 17-jährige Remscheiderin Greta Raffelsieper am weltberühmten Grand Canyon, die 450 Kilometer lange und zwischen 6 und 30 Kilometer breite, steile Schlucht in Arizona.

Greta Raffelsieper verbringt mit Patenschafts-Programm neun Monate bei einer Gastfamilie an der Ostküste.

Von Andreas Weber

USA/Remscheid. Ihre Zielstrebigkeit hat Greta Raffelsieper ein unvergessliches Jahr beschert. Ende Juni wird die 17-jährige Hastenerin von der US-Ostküste aus Othello im Bundesstaat Washington zurückkehren. Ein Auslandsaufenthalt in einer Gastfamilie ist zwar für Schüler nichts Besonderes mehr, ein Stipendium vom Deutschen Bundestag aber ein Privileg. Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP), das seit 1981 die deutsch-amerikanischen Beziehungen vertieft, ist eine Auszeichnung.

Auch Judith Sokirko war mit PPP ein Jahr in den USA

Vom bergischen Bundestagsabgeordneten Ingo Schäfer (SPD) wurde die Gymnasiastin in seinem Wahlkreis ausgewählt. Die Bewerbung lief über den American Field Service (AFS). „Im November 2021 hatten wir ein Zoom-Meeting mit Leuten vom AFS, die mit uns über ein Auslandsjahr gesprochen haben. Es hat sich wie eine Mischung aus TV-Show und ernstem Vorstellungsgespräch angefühlt. Es waren fünf Bewerber in dem Call, dabei waren nur ich und ein weiteres Mädchen aus demselben Wahlkreis. Wir haben Aufgaben lösen müssen, teilweise in Partnerarbeit und auch in der Gruppe. Am Ende gab es Einzelgespräche.“ Monatelang hörte Greta Raffelsieper nichts. „Nach einer Weile hatte ich Panik bekommen, dass ich in Deutschland bleiben werde.“

Im Februar 2022 kam die erlösende Nachricht. „Es war so surreal, dass wir den AFS für eine Bestätigung angerufen haben“, erinnert sich Greta. Auf dem einwöchigen Vorbereitungsseminar im April in Berlin stellte die Remscheiderin überrascht fest: „In meinem Jahr sind nur rund 90 Kandidaten für dieses Stipendium als geeignet ausgewählt worden, obwohl es 299 Wahlkreise gibt und es sicher an Bewerbungen nicht gemangelt hat.“

Nach und nach bekamen die Teilnehmer ihre Gastfamilien, nur Greta nicht. „Bis September hatte ich keine Infos. Es war sehr schwer, zu warten, vor allem als Anfang August Leute aus Berlin schrieben, dass sie losfliegen würden. Gott sei Dank bekam ich Anfang September meine Gastfamilie. Ich war überglücklich, dass es hieß: Greta, du fliegst in zehn Tagen.“

Greta hat mit ihrer Gastfamilie viel von den USA gesehen

Othello, 290 Kilometer östlich von Seattle gelegen, ist eine Kleinstadt mit 8500 Einwohnern. Von Familie Beazer mit den Eltern Amy und Jacob sowie zwei kleinen Söhnen wurde die Remscheiderin aufgenommen. „Meine Gastfamilie ist der Wahnsinn. Ich kann bei ihnen zu 100 Prozent ich selbst sein. Ich habe unfassbares Glück. Ich weiß, dass das nicht jeder Austauschschüler behaupten kann, weshalb es mich noch dankbarer macht.“

Dem RGA teilte Greta per E-Mail mit, dass sie mit den Beazers viel reist. „Zum Beispiel sind wir Anfang April nach Utah gefahren und haben den Bryce Canyon, Grand Canyon und Zions National Park besucht.“ Im Mai war sie für eine Woche mit Belo Tours USA unterwegs in New York City, Philadelphia und Washington DC. „Dort habe ich viele andere Austauschschüler aus anderen Ländern kennengelernt.“

+ Im Herzen von Manhattan an der Kreuzung Broadway / 7th Avenue: Greta Raffelsieper am Times Square in New York. © Raffelsieper

Softball wird ihre Leidenschaft

Greta Raffelsieper besucht die Othello High School und wurde dort mit einer Sportart vertraut, die in Deutschland nur wenige Freunde hat. Softball, eine hauptsächlich von Frauen gespielte Variante des Baseballs, ist wichtiger Teil des Schulsports. „Seit Saisonbeginn war ich im Othello High School Softball Team. Meine Teammitglieder haben mich von Anfang an willkommen geheißen. Die meisten Mädchen spielen, seit sie 5 oder 7 sind, weshalb ich natürlich nicht so gut sein kann wie sie. Also ist mir niemand böse, wenn ich den einen oder anderen Ball nicht fange.“

Besonders erinnert sie sich an ihr erstes Spiel in Richmond: „Ich war superglücklich mit einem Sportteam in einem gelben Schulbus zu fahren. Ich war aufgeregter über die Busfahrt als über das Spiel.“

In vielem habe sie umdenken müssen. „Zum Beispiel hat es sich komisch angefühlt, dass alle Straßenschilder auf Englisch geschrieben waren und ´Miles´ statt ´Kilometer´ stand. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, obwohl ich selbst nach acht Monaten teilweise aufgeregt bin, grüne statt blaue Schilder auf den Highways zu sehen.“

Wenn sie zurückkomme, „wird ein großer Teil meines Herzens in Othello bleiben“, schreibt Greta. Sie wertet das als gutes Zeichen: „Denn das bedeutet, dass ich eine wundervolle Zeit hier hatte, die ich sehr vermissen werde.“ Der Schmerz ist groß, aber die Vorfreude nicht minder: „Ich freue mich unheimlich auf Remscheid, meine Freunde und Familie.“ Nach den Sommerferien wird Greta das EMMA-Gymnasium besuchen.

Bewerbungen für PPP 2024/25 laufen

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ist für Auserwählte auf deutscher wie amerikanischer Seite nicht mit Kosten verbunden. Von den Eltern wird erwartet, dass sie ihren Kindern ein Taschengeld monatlich von 300 Euro zuschießen. Bewerbungen für das PPP 24/25 bewerben. Die Frist endet am 8. September. Berechtigt sind Schüler, die zwischen 1. August 2006 und 31. Juli 2009 geboren wurden sowie junge Berufstätige, die nach dem 31. Juli 1999 Geburtstag feiern.