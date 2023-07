Mit dem Bollerwagen zum Picknick im Park

Essen im Freien ist auf Grünflächen beliebt. Aber nur an ausgewiesenen Stellen dürfen Ausflügler grillen.

Von Andreas Erdmann und Axel Richter

Remscheid. Unter der Müngstener Brücke hat Karla Franjkic mit zwei Freundinnen auf einer Decke Gebäck, Muffins und Donuts, Chips und Süßigkeiten ausgebreitet. Dazu gibt es Getränke. Die Remscheiderinnen feiern hier Geburtstag. „Unser Wagen parkt am großen Wanderparkplatz, also haben wir alle Sachen hertragen“, erzählt Karla Franjkic: „Ich bin oft hier, gern auch mit dem Hund.“

Ebenfalls aus Remscheid gekommen sind Tobias Niebergall, Jana Kinnen und Lara Heibeck. Auf ihrer Decke am Wupperufer finden sich Piccolini, Kuchen, Muffins und Heidelbeeren sowie Getränke. „Als Nächstes planen wir eine gemeinsame Begehung des Brückensteigs“, erzählt Lara Heibeck mit einem Blick zur Brücke. „Ich habe die Tour zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das wird sicher spannend.“

Das ist in Parks im Sommer erlaubt

So wie diese Parkbesucher zieht es viele Picknick-Fans im Sommer zum gemeinsamen Essen ins Freie. Zu den beliebten Orten dafür zählen neben Müngsten auch der Kuckuck und der Stadtpark mit seinen schattenspendenden Bäumen. Aber auch an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet können es sich Freiluftfans mit Speisen und Getränken gemütlich machen: „Im angemessenen Rahmen ist dies grundsätzlich erlaubt“, erklärt die Rechtsdezernentin der Stadt Remscheid, Barbara Reul-Nocke.

Dazu dürfen Decken auf Rasenflächen ausgebreitet oder öffentliche Sitzbänke und Tische genutzt werden. Dabei gelte es aber, die allgemeinen Spielregeln zu beachten – so sind das Übernachten, Lagern oder Zelten sowie Trinkgelage in der Öffentlichkeit untersagt. Aber auch das „Verrichten der Notdurft außerhalb von Bedürfnisanstalten“ und „Störungen durch grob anstößiges Verhalten“, wie es im Amtsdeutsch heißt, ziehen Strafen nach sich.

Wichtig nach dem Picknicken ist die anschließende Müllentsorgung. Verunreinigungen im öffentlichen Raum sind kein Kavaliersdelikt. Darum schauen Mitarbeiter der Stadt regelmäßig nach dem Rechten, erklärt Barbara Reul-Nocke. „Die Parkanlagen werden insbesondere im Sommer vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert.“

Während das Picknick also grundsätzlich gestattet ist, sieht es beim Grillen anders aus: Dies ist ausschließlich an dafür ausgewiesenen Punkten in der Öffentlichkeit erlaubt – unter anderem im Lenneper Bachtal und in der Parkanlage Kuckuck. Und natürlich auf dem Grillplatz Altenhammer im Eschbachtal. „Dieser muss aber gebucht werden“, fügt die Rechtsdezernentin hinzu.

Ansprechpartner finden Interessierte beim Forstbetrieb der Technischen Betriebe Remscheid. Eine Schutzhütte mit gemauerter Grillstelle bietet den Gästen ausreichenden Platz. Einziger Nachteil: Um 22 Uhr muss das Feuer gelöscht, die Fete beendet und der Partyraum im Freien ordnungsgemäß aufgeräumt sein. Die Nutzung kostet 25 Euro. Und wer mehr als 30 Gäste zur Grillparty erwartet, muss außerdem für eine mobile Toilette sorgen. Entfallen sei hingegen nach Auskunft der Technischen Betriebe die Grillwiese im Stadtpark, berichtet Barbara Reul-Nocke.

Illegales Grillen wird bestraft: So hoch sind die Strafen

Auch an allen anderen, öffentlichen Orten im Remscheider Stadtgebiet ist das Grillen untersagt. Wer dennoch hier sein Würstchen auf den Rost wirft, grillt also illegal – und riskiert bei groben Verstößen ein Bußgeld „Von bis zu 1000 Euro“, warnt die Rechtsdezernentin.

Und noch etwas ist tabu: Obwohl man im Müngstener Brückenpark oder auch am Wipperkotten in der Nachbarstadt Solingen ab und zu planschende Mädchen und Jungen in der Wupper sieht, gilt dort eine Verordnung, die besagt: „Das Baden in der Wupper ist verboten.“ Denn die Strömung des Flusses kann besonders für Kinder sehr gefährlich sein.

Grillen darf man ausschließlich auf den ausgewiesenen Grillplätzen – etwa im Lenneper Bachtal und in der Grünanlage Kuckuck. Der Geschäftsbereich Forstwirtschaft der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) unterhält außerdem im Eschbachtal den Grillplatz Altenhammer. Vorhanden sind dort unter anderem ein großer Schutzpilz und eine ummauerte Feuerstelle. Ein Grill beziehungsweise ein Grillrost muss mitgebracht werden.

Reservierungen und Terminanfragen nimmt die Forstbehörde, Lenneper Straße 63, entgegen: Tel. 02191-162074. Interessierte erhalten einen Schlüssel zur Schranke und müssen sich verpflichten, die Regeln zu befolgen. E-Mail an: forstwirtschaft@tbr-info.de.

Bei länger anhaltendem trockenem Sommerwetter behält es sich die Stadtverwaltung Remscheid vor, das Grillen für bestimmte Zeiträume oder Teilbereiche zu untersagen – Stichwort Waldbrandgefahr.