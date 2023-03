Zauberflöte trifft Star Wars: Jung und alt sind von moderner Opernversion fasziniert

Mozarts Zauberflöte im modernen Star-Wars-Design.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Seit Jahrzehnten fragen sich Pädagogen, wie man Kinder für klassische Musik und Oper begeistern kann. Regisseur Kobie van Rensburg hat seine Antwort darauf schon 2018 am Theater Krefeld und Mönchengladbach gefunden: Er transportierte Mozarts Zauberflöte in einer Welt wie wir sie aus Star Wars kennen und spickte diese mit Zitaten aus bekannten Science-Fiction-Filmreihen. Am Donnerstag war das Ensemble vom Niederrhein damit in Remscheid zu Gast, spielte zusammen mit den Bergischen Symphonikern im Teo Otto Theater. Und lockte damit nicht nur ein großes, sondern auch ein bunt gemischtes Publikum an. Die ältesten Besucher sind sicherlich schon lange aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Die jüngsten haben mutmaßlich noch nicht einmal die weiterführende Schule erreicht.

Für sie alle wurde die Aufführung zu einem wunderbar unterhaltsamen Abend, der in minutenlangen stehenden Ovationen endete. Weil sich das klassische Opern-Publikum auf die neue Sternen-Optik einließ – und auch die jüngeren und damit lebhafteren Besucher hinnahm. Und weil die Star-Wars-Fans sich an die Oper heranwagten und dabei galant über die nicht gerade wenigen Star-Trek-Anspielen hinwegsahen.

Dabei ist Mozarts Werk inhaltlich wie akustisch nahezu unverändert geblieben. Die bekannten Melodien, die die Zauberflöte auch nach mehr als 200 Jahren so zugänglich machen, vorne weg natürlich die Arie der Königin der Nacht, sind noch da. Ebenso die Handlung: Tamino wird ausgesandt, Pamina aus den Klauen von Sarastro zu befreien – und muss feststellen, dass nicht alles immer so ist, wie es scheint.

Die Königin der Nacht istein weiblicher Darth Vader

Deutlich modernisiert wurde hingegen die Optik. Paminas Entführung erinnert stark an die Eröffnungsszene von „Eine neue Hoffnung“, die Königin der Nacht ist ein weiblicher Darth Vader und zwischendurch gelingt die Flucht mit dem Landspeeder, in dem auch Luke Skywalker auf Tatooine unterwegs ist.

Hinzu kommt die Produktionstechnik. Mal agieren die Darsteller hinter einer halbdurchsichtigen Leinwand, auf der optische Effekte projiziert werden. Mal wird ihr Spiel vor einem Bluescreen von drei Kameras eingefangen und optisch ergänzt auf eine Leinwand über der Bühne geworfen. Dabei werden die Ensemblemitglieder, die in einfarbigen Ganzkörperanzügen die Requisiten auf die Bühne bringen, zu den heimlichen Stars der Vorführung. Ebenso wie die Kinder, die als Ewoks und Javas mitwirken.

Die Bluescreen-Technik bietet zudem eine spannende zusätzliche Perspektive, weil zur eigentlichen Aufführung oben zeitgleich das Making-of unten dazu kommt. Dass Papageno und Co. teils direkt in die Kamera singen, schafft interessanterweise keine Distanz zum Publikum, eher im Gegenteil. In den Großaufnahmen sieht man Details, die sonst verborgen blieben.

Die Star-Wars-Zauberflöte feiert überall in NRW Erfolge, das war auch in Remscheid nicht anders. Und das wird vermutlich auch in Solingen nicht anders sein, wenn die Oper am Samstag, 18. März (19.30 Uhr), und Sonntag, 19. März (18 Uhr), im Theater und Konzerthaus erneut zur Aufführung kommt.