Berufskolleg Technik erhält Auszeichnung

Plakette als MINT-freundliche Schule.

Remscheid. Das Berufskolleg Technik wurde vom NRW-Schulministerium als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Ein Prädikatssiegel, das vom Kollegium dankbar aufgenommen wird. Denn in seinem Beruflichen Gymnasium bietet das Kolleg mit Informatik und Ingenieurwissenschaften zwei Schwerpunkte, die besonders sind. „Im Umkreis sind wir die einzige Schule mit den Leistungskursen Informatik und Ingenieurwissenschaften“, erklärt Oliver Kreuer, mit Dr. Jennifer Hold für den Bildungsgang verantwortlich.

Die Anzahl derjenigen, die in den insgesamt sechs Klassen über drei Jahre ein Vollabitur an der Neuenkamper Straße anpeilen, gestattet noch Zuwachs. „Unser Problem ist der Bekanntheitsgrad“, sagt Schulleiter Oliver Lang. Sowohl in Wirtschaft und Industrie wie auch bei Schülern wüssten viele nicht, welche Möglichkeiten sich im Berufskolleg Technik eröffnen. „Wer bei uns das Abi gemacht hat, hat danach allerbeste Chancen im Studium“, betont Lang. MINT steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Rögy als Gymnasium legt darauf eine Präferenz, das Berufskolleg Technik seit Jahren ebenso. Das Berufliche Gymnasium Informatik gibt es schon mehr als zehn Jahre, die Ingenieurwissenschaften gehen gerade ins dritte Jahr. Corona hat das Interesse ausgebremst, mit dem MINT-Siegel im Rücken wird die Werbung intensiviert. Nachdem das Berufskolleg aufwändig einen 14 Punkte umfassenden Kriterienkatalog abgearbeitet hatte, wurde sie in Düsseldorf als eine von 166 MINT-freundlichen Schulen in NRW auserkoren, als eines von insgesamt nur fünf Berufskollegs.