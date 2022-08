Ministerin eröffnet Lenneper Weinfest

Remscheid. Seit Freitagabend kommen Freunde edler Tropfen beim Weinfest in der Lenneper Altstadt auf ihre Kosten, das von NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (Mitte) eröffnet wurde. Winzer aus führenden Anbaugebieten bieten bis Sonntagabend ihre Produkte an und laden zum Verweilen ein. An diesem Samstag beginnt das Volksfest der Karnevalsgesellschaft um 15 Uhr.