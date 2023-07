Ministerin: Outlet bietet Chancen für Lennep

Ina Scharrenbach eröffnete am Sonntag das Pilgerfest – CDU-Politikerin nahm sich viel Zeit bei Ausflug im Regen.

Remscheid. Einen Ausflug durch den bergischen Regen erlebte an diesem Sonntag NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) bei ihrem Besuch in Lennep. Bevor sie das Pilgerfest in der Altstadt eröffnete, war sie Teil einer etwa 50-köpfigen Wandergruppe. Zwei Stunden war die Politikerin in Gevelsberg und Schwelm unterwegs, ehe sie mit den Pilgerfreunden auf dem Alten Markt ankam. „Man hat beim Wandern Zeit für sich und für andere“, merkte die Ministerin an, die unter anderem auf OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) und den Lenneper Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) traf. Auch sie waren bei der Wanderung mit dabei.

Dabei informierten sie Ina Scharrenbach unter anderem über die neuen Outlet-Pläne, die das Geschehen in Lennep aktuell prägen. Das Center, so die Einschätzung der Ministerin, könne dem Ort „ganz viel Frequenz und Umsatz“ bescheren. „Die Altstadt bietet einige der wenigen bergischen Ansichten, die erhalten geblieben sind. Sie ist wie ein Open-air-Museum“, erklärte sie. Genau diesen Schatz gelte es, für die Nachwelt zu erhalten. Das Center könne einen Impuls liefern – unter anderem, indem die zusätzlichen Kundenströme leerstehende Ladenlokale wiederbeleben. „Es ist sinnvoll, wenn aus der Rückwärts-eine Vorwärtsbetrachtung wird“, riet sie den Lennepern, die ihr offenbar besonders am Herzen liegen. Denn nachdem sie 2022 bereits das Weinfest eröffnet hatte, schaute sie nun auch beim Pilgerfest vorbei. „Und als ich die Einladung erhielt, stand für mich fest, dass ich dann auch an der Pilgerwanderung teilnehme“, erklärte sie ihren Gastgebern.

Dr. Gerhard Wollnitz, zweiter Vorsitzender der Pilgerfreunde, freute sich darüber, dass die Ministerin den Widrigkeiten des Wetters getrotzt habe. Beim Thema Outlet sprach sie ihm offenbar aus der Seele: „Wir haben als Verein ja einen absolut unpolitischen Blick auf das Thema. Es ist aber grundsätzlich wichtig, dass endlich etwas Neues passiert.“ Ansonsten könne Lennep irgendwann „unter der Käseglocke“ verschwinden: „Und der jetzige Investor kommt bei der Bevölkerung mit seiner volksnahen Art gut an. Er ist ja förmlich ein Gegenmodell zum kapitalistisch eingestellten McArthurGlen“, spielte er auf die ursprünglichen Projektplaner an, deren Vorhaben am Bundesverwaltungsgericht gescheitert war.

Pilgerstab und Pilgerheft als Souvenir

Auch OB Mast-Weisz nutzte die Gelegenheit, einmal mehr für das Outlet-Center zu werben und erinnerte an das eindeutige Abstimmungsergebnis im Rat: 49 Ja- standen 5 Nein-Stimmen beim Grundsatzbeschluss für das Projekt gegenüber. Es werde Strahlkraft für die gesamte Region entfalten, gab er der Heimatministerin mit auf den Heimweg, den sie mit Souvenirs aus Lennep antrat. Hans-Willi Oberlis, Vorsitzender der Pilgerfreunde, überreichte ihr einen Pilgerstab und ein Pilgerheft mit einem Stempel, der sie an ihre erste Etappe auf dem Jakobsweg erinnern wird – von Gevelsberg nach Schwelm und dann, allerdings mit dem Bus, nach Lennep.