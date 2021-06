IG Metall setzt ihre Warnstreiks fort

Zeichen setzen

Nachdem es in der vergangenen Woche bereits bei der Sona BLW GmbH an der Papenberger Straße zu einem Warnstreik gekommen war, setzt die IG Metall im Tarifstreit am Montag ein weiteres Zeichen:

Die Belegschaften des Remscheider Werks von Thyssen Krupp Gerlach GmbH und der Leistritz Turbinentechnik GmbH sind dazu aufgerufen, die Arbeit zum Warnstreik mit Tarif-Frühstück niederzulegen.

Am 1. Februar war die dritte Tarifrunde der Eisen- und Stahlindustrie gescheitert. Die IG Metall fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn, eine deutliche Erhöhung der Vergütung für Auszubildende und eine zusätzliche, tarifliche Urlaubsvergütung von 1800 Euro für alle Beschäftigten mit der Option, diese in freie Zeit umwandeln zu können. tk