IG Metall zeigt Arbeitgebern gelbe Karte

+ © Roland Keusch Mit roten Westen und Fahnen sowie gelben Karten und Trillerpfeifen erhöhten Mitarbeiter bei Sona den Druck auf die Arbeitgeber. © Roland Keusch

300 Beschäftigte in Remscheid folgten Aufruf zum Warnstreik. Verbandschef bremst Erwartungen.

Von Tristan Krämer

Rund 300 Mitarbeiter der Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH sowie des Werks 1 der Leistritz Turbinentechnik GmbH haben sich am Mittwochmorgen an den Warnstreiks in der Eisen- und Stahlindustrie beteiligt. Zu dem „Tarif-Frühstück“ auf dem Sona-Gelände an der Papenberger Straße hatte die IG Metall Remscheid-Solingen aufgerufen, nachdem die Verhandlungen in der dritten Tarifrunde am 1. Februar gescheitert waren.

Die IG Metall wirft den Arbeitgebern vor, auf Zeit zu spielen, weil sie bislang kein Angebot vorgelegt hätten. „In der dritten Verhandlungsrunde ist das schon außergewöhnlich. Und solange es kein Angebot gibt, gibt es auch nichts zu verhandeln“, schilderte Norbert Römmelt, Betriebsratsvorsitzender bei Sona die festgefahrene Situation. Für ihn sei die Position der Arbeitgeberseite auch deshalb nur schwer nachzuvollziehen, weil die wirtschaftliche Situation in der Stahlindustrie derzeit gut sei. „Alle Kurven zeigen nach oben – trotz Brexit und Trump“, sagt Römmelt.

Die Warnstreiks, die Teil der von der IG Metall als „Wochen der Unruhe“ bezeichneten Zeit bis zur nächsten Tarifrunde am 18. Februar sind, solle den Arbeitgebern die gelbe Karte zeigen. „Sollte es eine vierte Runde ohne ein Angebot geben, blüht der Stahlindustrie etwas ganz anderes“, kündigte Marko Röhrig, Geschäftsführer der IG Metall Remscheid-Solingen, an. Als Vorbild könnte dann der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie sein. In dessen Zuge hatten Beschäftigte zahlreiche Betriebe im vergangenen Jahr für 24 Stunden lahmgelegt.

Für die Arbeitnehmer in der Stahlindustrie fordert die IG Metall sechs Prozent mehr Lohn sowie eine Verlängerung der Tarifverträge zu Altersteilzeit, Beschäftigungssicherung und Werkverträgen. Außerdem soll die Branche auch für junge Menschen attraktiv bleiben: Auszubildende sollen eine überproportionale Erhöhung ihrer Vergütungen sowie eine zusätzliche Urlaubsvergütung von 600 Euro erhalten.

Arbeitgeberchef hofft auf tiefergehende Gespräche

Der größte Knackpunkt in den Verhandlungen ist aber die Forderung einer zusätzlichen, tariflichen Urlaubsvergütung von 1800 Euro für alle Beschäftigten mit der Option, diese in freie Zeit umwandeln zu können. „Wenn man das umrechnet, würde das eine Arbeitszeitverkürzung von 1,5 bis 2 Stunden bedeuten. Das kann sich kein Betrieb der Stahlindustrie leisten“, warnt Bernhard Strippelmann, Hauptgeschäftsführer Arbeitgeberverbands Stahl mit Sitz in Düsseldorf, vor überzogenen Forderungen.

Gleichwohl sei die Arbeitgeberseite bereit, über die Regelung zu reden. „Ich setze darauf, dass wir das Thema bei der nächsten Tarifrunde am 18. Februar eingehend besprechen. Wenn wir dann klarer sehen, wird es auch ein Angebot geben“, erklärt Strippelmann.

Dem Eindruck, dass es der Stahlindustrie hervorragend gehe, widerspricht der Hauptgeschäftsführer nicht nur mit Blick auf den Brexit oder die protektionistische Politik eines Donald Trump allerdings energisch. „Die wirtschaftliche Lage und auch die Prognose haben sich insbesondere im vierten Quartal 2018 deutlich verschlechtert.“