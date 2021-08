Messerstecher-Prozess: Sohn des Opfers sagt bei Prozess aus

Wuppertaler Landgericht

+ © Archivfoto: Doro Siewert Zu einem Gewaltverbrechen kam es im November 2016 in einem Friseursalon an der Alleestraße: Die Polizei sperrte den Tatort danach großräumig ab. © Archivfoto: Doro Siewert

Paukenschlag im Prozess um versuchten Mord in einem Remscheider Friseursalon.

Von Dirk Lotze

Der massive Messerangriff in einem Friseursalon an der Alleestraße - vor Zeugen - hatte für Entsetzen gesorgt. Das Opfer, der Ladeninhaber (48), war von Mitarbeitern gerettet worden. Am Freitag sorgte der Angeklagte im Landgericht Wuppertal für einen Paukenschlag: Der 39 Jahre alte Familienvater beruft sich nun auf einen Angriff durch das Opfer, seinen Schwager. Rechtsanwalt Dr. Stefan Tierel kündigte dem Gericht eine zusätzliche Zeugin der Geschehnisse vom 15. November an: „Sie wird bestätigen, dass es einen lauten Streit zwischen den Männern gab.

Spätestens beim ersten Stich hat der Geschädigte mit dem Gesicht zum Angeklagten gestanden.“ Der Anwalt erklärte sich erstmals für seinen Mandanten zu den Vorwürfen - am fünften Verhandlungstag, nachdem fast alle Zeugen bereits ausgesagt hatten. Nach der neuen Version wäre der Angriff eventuell nicht heimtückisch gewesen. Es würde sich auf die Strafe auswirken. Die Anklage geht davon aus, dass sich der 39-Jährige seinem Opfer von hinten genähert und überraschend angegriffen hat. Eine Kundin (73) hatte bezeugt, dass der Friseur ihr grade die Haare trocknen wollte: „Der Föhn ist mir in den Schoß gefallen. Ich habe mich umgedreht. Da habe ich das Blut schon spritzen sehen!“

Das Opfer überlebte schwer verletzt, wurde in einer Klinik stationär behandelt und leidet laut Attest weiter unter der Attacke. Grund für den Angriff soll Zorn darüber gewesen sein, dass das Opfer mehrere Tage zuvor seine Frau geschlagen habe, eine Schwester des Angeklagten. Zur Prügel – mit einem Schuhlöffel – soll es Beleidigungen gegen die Frau und ihre Schwestern gesetzt haben. Der Streit spaltet die Familie.

Auslöser soll die mutmaßlich zerrüttete Ehe des Friseurs gewesen sein. Der Sohn (15) des Angegriffenen sagte vor Gericht aus, obwohl er hätte schweigen dürfen – sichtlich in drei Richtungen gerissen zwischen angeklagtem Onkel, Mutter und Vater: „Wir waren eine glückliche Familie, bis er das gemacht hat.“

Ja, die Geschichte mit dem Schuhlöffel habe die Mutter erzählt. Er habe es aber nicht geglaubt. Das Gericht hat zwei zusätzliche Termine für den 3. und 10. Juli festgelegt. Dann soll das Urteil gesprochen werden.