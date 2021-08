Menschen mit Behinderung liegen ihr am Herzen

Bürgerpreis

Karin Lenhard-Moyzyczyk ist eine der fünf Kandidaten.

Karin Lenhard-Moyzyczyk kümmert sich um die Schützlinge der Lebenshilfe. Sie zählt zu den fünf Kandidaten für den Bürgerpreis 2017.

Das Jahr 1980 markierte einen Wendepunkt in ihrem Leben: Karin Lenhard-Moyzyczyk fasste nach ihrer Mutterzeit den Entschluss, wieder berufstätig zu werden. Sie übernahm damals einen Verwaltungsposten bei der Lebenshilfe in Lennep. „Ich war nicht darauf vorbereitet, so vielen Menschen mit einer geistigen Behinderung zu begegnen“, blickt sie zurück. Mitleid, erkannte sie schnell, brauchen sie nicht. „Sie benötigen individuelle Unterstützung, je nach ihren Fähigkeiten.“ Und nicht nur das: „Man muss ihnen Liebe entgegenbringen.“

37 Jahre später ist längst aus der hauptamtlichen Mitarbeiterin die ehrenamtliche Vorsitzende der Lebenshilfe geworden. Ihr Verein kümmert sich um über 700 Menschen mit unterschiedlichen Handicaps, die in den Werkstätten arbeiten, einen der beiden Kindergärten besuchen oder in den Wohnheimen der Initiative möglichst selbstbestimmt leben. Zudem bietet die Lebenshilfe „Frühförderung“ an, wobei sie sich um Kinder im Babyalter kümmert, „die entweder behindert sind oder von Behinderung bedroht.“

Vor allem ist der Verein ein bedeutender Arbeitgeber in Remscheid: Allein am Standort Thüringsberg stehen in den Werkstätten 241 Kollegen mit Handicap in Lohn und Brot, wobei sie einen großen Betreuerstab an ihrer Seite wissen. Insgesamt 400 Mitarbeiter sind bei der Remscheider Lebenshilfe für die Menschen mit Behinderung da.

Über sie alle könnte Karin Lenhard-Moyzyczyk, die in Bliedinghausen aufwuchs und heute mit ihren Ehemann Claus in Radevormwald lebt, ganz sicher Bücher schreiben. Denn: Die 76-jährige Mutter zweier Kinder ist auch heute noch, nachdem sie 2003 in den Ruhestand ging, ein fester Bestandteil der Einrichtungen. Zuvor war sie hier 13 Jahre lang Verwaltungsleiterin mit Handlungsvollmacht.

Sie ist Ratgeberin für die Mitarbeiter

In ihrem Ehrenamt sieht sie sich als Ratgeberin – auch weil sie aus dem früheren Berufsalltag die Zusammenhänge kenne. Aber nicht nur das: Sie ist stets zur Stelle, wenn es gilt, einen Konflikt zu lösen. Sie organisiert mit dem Team aus der Küche den Tanztee, der regelmäßig für Abwechslung sorgt. Sie steht Angehörigen bei einem Schicksalsschlag zur Seite. Denn zahlreiche Menschen betreut die Lebenshilfe bis zu ihrem Tod.

Für all das, sagt sie, „will ich keinen Preis haben“. Und dennoch steht für den Geschäftsführer des Vereins felsenfest, dass ihn Karin Lenhard-Moyzyczyk verdient hätte. Sie sei mit der Lebenshilfe einen Bund fürs Leben eingegangen, erklärt Jerrit Bennert über die Kandidatin. „Es ist überaus bewundernswert, dass sie sich über einen so langen Zeitraum unentgeltlich für die von uns betreuten Menschen, die gesamte Belegschaft und die Organisation einsetzt.“ Egal welche Veranstaltung, welches Fest, welche Sorgen oder welches Anliegen im Alltag zu bewältigen sei – „Karin Lenhard-Moyzyczyk hilft, wo sie nur kann“, hebt Jerrit Bennert hervor.

Dabei wollte sie eigentlich gar nicht in der ersten Reihe des Vereins stehen. 2003 wurde sie zunächst Kassierein und ein Jahr später stellvertretende Vorsitzende. In dieser Position fühlte sie sich wohl, wie sie sagt. „Sechs Jahre später aber verstarb ganz plötzlich die Vorsitzende Eveline Dächer. Das war eine furchtbare Nachricht für uns alle.“

Das Ehrenamt ist für sie ein Halbtagsjob

Karin Lenhard-Moyzyczyk sah sich in der Pflicht, die Lebenshilfe nicht im Stich zu lassen, und übernahm einen Posten, der durchaus zeitintensiv ist. Bei all den Mails, Telefonaten, Terminen und Treffen sei das Ehrenamt für sie zum Halbtagsjob geworden.

Aber dafür bekommt sie auch vieles zurück. Denn die Menschen mit geistiger Behinderung, die vor 37 Jahren in den Mittelpunkt ihres Lebens rückten, seien nicht nur liebenswert. „Sie sind ehrlich. Sie sagen ganz genau, was sie denken und fühlen.“ Auch das beeindruckt sie immer noch.