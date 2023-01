Zemlinsky Quartett aus Tschechien spielt Dvořák

Mittwochabend im Teo Otto Theater

Remscheid. Sie haben bereits für ihre Auftritte vier Kontinente bereits, ihr Repertoire umfasst mehr als 200 Werke führender tschechischer und internationaler Komponisten: Das mehrfach ausgezeichnete Zemlinsky Quartett aus Tschechien ist beim 2. Meisterkonzert der Bergischen Symphoniker am Mittwoch, 19.30 Uhr, zu Gast im Teo Otto Theater.

Das wird gespielt: Der Konzertabend widmet sich drei Werken für Streichquartett von Antonín Dvořák. Das Zemlinsky Quartett beginnt mit dem Streichquartett Nr. 1 in A-Dur. Es folgen aus dem Liebesliederzyklus „Zypressen“ sechs der zwölf Lieder, die in den Jugendjahren des Komponisten entstanden sind. Es folgt eines der beliebtesten Werke: das zwölfte Streichquartett in F-Dur, genannt das „amerikanische“.

Das Quartett: František Souček (Violine), Petr Střížek (Violine), Petr Holman (Viola) und Vladimír Fortin (Violoncello). Souček und Holman haben seit kurzem Lehraufträge am Prager Konservatorium. mw

Karten: 20 Euro, Jugendliche zahlen 5 Euro.