Meisterkonzert bietet perfekte Harmonie

Duo David Orlowsky und David Bergmüller überzeugte im Teo Otto Theater.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Viel Glück hatten die 70 Gäste des 4. Meisterkonzerts. Mit dem Klarinettisten David Orlowsky und David Bergmüller an der Laute begegneten sie Musikern, die bis in die allerfeinsten Details miteinander harmonierten. Orlowsky, dem mit seinem Trio früh der internationale Durchbruch gelang, und Bergmüller, Professor für Laute an der Kölner Musikhochschule, scheinen Seelenverwandte zu sein. „Alter Ego“ heißt ihr aktuelles Programm, das Alte Musik, Eigenkompositionen und Improvisationen mischt.

Was die beiden Davids daraus machen, traf im Teo Otto Theater auf ein gebanntes Publikum. Dabei habe es anfangs „überhaupt nichts für Klarinette und Laute“ gegeben, erklärte Orlowsky. Nach einem Blick in die Musikgeschichte wundert das nicht: Als die Klarinette dank Mozart und Co. ihren Siegeszug erlebte, hatte die Laute ihre beste Zeit längst hinter sich. Das Duo musste sich sein Repertoire also selbst schaffen – durch Selbstgeschriebenes und Liedbearbeitungen von John Dowland bis Henry Purcell, bei denen die Klarinette die Gesangsstimme übernimmt. Und wie es heute häufiger passiert, haben sich die Musiker im Internet kennengelernt. Dort stieß Orlowsky, der nach Auflösung seines Trios 2019 eine neue Herausforderung suchte, auf „einen fantastischen jungen Lautenspieler“ aus Österreich. Wenige Wochen später traf er sich mit Bergmüller, und es funkte musikalisch.

Beide Instrumente waren gleichermaßen gefordert

Dem glücklichen Zufall, der sie zusammenbrachte, widmeten die beiden auf der Remscheider Bühne das Stück „Serendipity“. Prägnant führte es die wechselnden Rollen der Instrumente vor, die das Duo-Konzept ihnen zuschreibt. Nach einem gemeinsam entwickelten repetitiven Motiv trat die Klarinette mit weiten Melodiebögen hervor, und ihr kräftiges Crescendo sorgte für Spannung. „Zeitfaltung“ zog seinen Reiz daraus, dass sich beide meist in unterschiedlichen Metren bewegten. Zudem waren hier beide Instrumente solistisch gefordert. Dass Orlowsky beim Klezmer-Klarinettisten Giora Feidman in die Lehre gegangen ist, hörte man seinen expressiven Spitzentönen und Glissandi an. Mit virtuosen Läufen wartete Bergmüller auf. Dass er seine Instrumente – neben der Laute kam die langhalsige Theorbe zum Einsatz – auch wie ein Perkussionist behandelte, erweiterte die Klangfarben deutlich.

Unbestrittener Höhepunkt in Purcells Oper „Dido and Aeneas“ (1689) ist „When I am laid in earth“. Dem Klagegesang nahmen sich auch die Instrumentalisten an und brachten die Melodie zur vollen Entfaltung.

Seine „Napoli Sketches“ schrieb Bergmüller nach einer Reise durch Süditalien. „Irritiert und inspiriert“ habe ihn das Schloss von Carlo Gesualdo (1566-1613). Jener Fürst, der nicht nur als Komponist von Madrigalen, sondern auch als Mörder seiner Ehefrau in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Eindringlich trug Bergmüller denn auch seine „Sketches“ vor, und erst als die Klarinette eine Gegenstimme etablierte, hellte sich die Stimmung auf. Dem Ritt durch Vergangenheit und Gegenwart folgten die Zuhörer gerne, und am Ende brandete Jubel auf.