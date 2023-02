Meinung zum Personalmangel: Dann fangt doch an

Rumms. Wie eine Bombe war das Interview eingeschlagen, das der Präsident der Industrie- und Handelskammer Henner Pasch den Kollegen des Solinger Tageblattes gegeben hatte. So sehr, dass der oberste Wirtschaftsrepräsentant in Remscheid, Solingen und Wuppertal trotz gegebener Zusage für den RGA erst einmal nicht mehr zu sprechen war. Dabei hatte Pasch nur ausgesprochen, was viele selbst schon erlebt haben. Genehmigungsverfahren dauern zu lange, investitionsbereite Unternehmen wandern ab. Es fehlt am Personal, sagen jene, die dafür verantwortlich sind.