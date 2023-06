Meinung: Wasser auf die Mühlen der Pöbler vom rechten Rand

Wer die Polizei auf Kinderpornografie hinweisen möchte, macht sich leicht selbst strafbar. RGA-Lokalchef Axel Richter fragt: Wundert sich noch wer, dass Menschen den Glauben an den Rechtsstaat verlieren?

Remscheid. Wer die Polizei auf einen Fall von Kinderpornografie hinweisen möchte, steht leicht selbst mit einem Bein im Knast. Das gilt insbesondere für Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer, die mit einem solchen Foto oder Video zur Polizei gehen.

Das glauben Sie nicht, kritische Leserin, ungläubiger Leser? Ist aber so. Denn seit Juli 2021 ist der Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern und Videos ein Verbrechen. Mindeststrafe ein Jahr, Verfahrenseinstellung ausgeschlossen.



Schon damals warnten Fachleute vor den Folgen. Die Gesetzesverschärfung kam trotzdem und die Fachleute behielten recht: An den Amtsgerichten, auch am Amtsgericht Remscheid, explodierten die Fallzahlen. Doch die meisten Menschen, die sich danach auf der Anklagebank wiederfanden, hatten mit Pädophilie nicht im Entferntes etwas zu tun.



Oft sind es Mütter, die glauben, das Bild als Beweisstück sichern zu sollen, bevor sie bei der Polizei Anzeige erstatten. Oder es sind Jugendliche, die justiziable Aufnahmen bei Whatsapp zum „Scherz“ an Freunde schicken. Das ist mindestens unbedarft oder doof, aber pädophil sind auch diese Jugendlichen nicht.



Dass unbescholtene Bürgerinnen und Bürger, die die Polizei vor der Haustür stehen haben und eines Sexualdelikts bezichtigt werden, den Glauben an den Rechtsstaat verlieren, kann nicht verwundern. Dabei hätte die Ampel in Berlin die noch von der Großen Koalition beschlossene Gesetzesverschärfung längst besser regeln können. Doch die Politiker haben anderes zu tun.



Zum Beispiel verunsichern sie inmitten von Krieg und Inflation die Menschen mit einem Heizungsgesetz, das so lange hin und her diskutiert wird, bis keiner mehr weiß, woran er ist.

Dem Flüchtlingskompromiss der Europäischen Union mit Asylzentren an den EU-Außengrenzen schließt sich die deutsche Regierung zugleich nur widerstrebend an. Dabei weiß jeder, dass es damit nicht getan ist. Vor allem dürften den Kommunen nur noch die Menschen zugewiesen werden, die auch eine Bleibeperspektive haben. Alles andere überfordert Städte wie Remscheid seit Jahren. In Remscheid wurden dieses Jah noch keine Flüchtlinge abgeschoben

Im Vergleich unwichtig finden die meisten Bürgerinnen und Bürger die Debatte ums Gendern. Sternchen, Binnenmajuskel und Unterstrich-Sprechpausen lehnen sie ab. Das zu akzeptieren, gehört auch zur Demokratie.



Eine Politik, die sich in erzieherischer Weise über Volkes Meinung hinwegsetzt und an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei regiert, schaufelt dagegen Wasser auf die Mühlen der Pöbler am rechten Rand und dient am Ende nur den Schreihälsen, die wohl ein großes Mundwerk, aber keine Lösungen anzubieten haben, dafür aber Diäten und Sitzungsgelder kassieren.



Wenn, wie ebenfalls in dieser Woche geschehen, eigentlich liberal eingestellte Menschen beim RGA anrufen und ankündigen, das nächste Mal die Populisten wählen zu wollen, so sollte das ein Weckruf sein, der an die Demokraten gerichtet ist. Macht endlich wieder Politik, die sich mit den Problemen der Menschen beschäftigt. Und keine, die sie zum Beispiel vor Gericht bringt, nur weil sie helfen wollen.

