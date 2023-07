Meinung: Party ja - aber...

Remscheid. Als die Pandemie im vergangenen Jahr abflaute, herrschte bei so manchem Nachholbedarf: endlich wieder Party, endlich Freunde treffen – und mit ihnen Spaß haben.

Auch damit ist der große Erfolg des Mallorca Festivals XXL zu erklären, das im August 2022 erstmals am Rathaus über die Bühne ging. Ballermann-Hits und das Lebensgefühl, das mit ihnen verbunden ist, sind bei weitem nicht jedermanns Sache. Aber sie sorgen eben bei den Fans für Stimmung und für die Gelegenheit, vom Trübsinn des Weltgeschehens und den Sorgen des Alltags für ein paar Stunden Abstand zu gewinnen. Warum denn auch nicht?

Allerdings muss eines klar sein: Sicherheit hat oberste Priorität. Und wenn Hunderte zu Klängen von Ikke Hüftgold und Co. beim Tanzen in Wallung geraten, darf dies nicht zu unkalkulierbaren Risiken führen. Stattdessen ließe sich auch der Schützenplatz in eine Partymeile verwandeln – und zwar dann, wenn er nicht wie am 26. August anderweitig genutzt wird.