Meinung: Eile ist geboten - nicht nur an den Gebäuden

Der Standpunkt von RGA-Redakteur Frank Michalczak zu den Folgen der Rückkehr zu G9. Vor allem eine Frage ist offen.

Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren ist zum einen ein Segen für die Jugendlichen, die ein Jahr lang mehr Zeit haben, um den Schulabschluss zu erlangen – und nicht mehr mit gerade einmal 17 oder 18 Jahren vor der Frage stehen, welche berufliche oder akademische Laufbahn auf sie zukommen soll.

Die Reform ist zum anderen ein milliardenschweres Programm für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe, die sich um An- und Neubauten kümmern. Denn es ist landauf, landab mehr Platz in den Schulgebäuden nötig.

Unterrichtsformen und Konzepte haben sich verändert – etwa durch Inklusion, individuelle Förderung in Kleingruppen oder Differenzierung. Zudem wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Jahren weiter steigen. So ist Eile geboten bei den vier Einzelprojekten, die zeitgleich an den Remscheider Gymnasien angesagt sind.

Spannend wird zudem eine entscheidende Frage sein: Wo sollen denn eigentlich die zusätzlichen Lehrer herkommen?