„Fluch der Karibik“ faszinierte ihn

Von Schlager bis AC/DC und Rammstein: Organist Thilo Ratai genoss die Klangvielfalt in seinem Elternhaus.

Von Peter Klohs

Remscheid. Der 30-jährige Thilo Ratai wuchs gemeinsam mit zwei älteren Brüdern in Mannheim auf. Vom Vater abgesehen, hörten die anderen Familienmitglieder sehr unterschiedliche Musik. „Meine Mutter spielte Akkordeon und hörte gerne Schlager. Meine Brüder hingegen Rammstein und AC/DC. Ich habe die Vielfalt dieser Klangwelt sehr genossen.“

Seine erste Platte gehört jedoch in ein völlig anderes Genre: Es war Filmmusik. Zu seinem 14. Geburtstag wünschte sich Thilo Ratai die Musik von „Pirates of the caribbean“ (Fluch der Karibik), die zum größten Teil vom deutschen Komponisten Hans Zimmer geschrieben wurde.

„Es hat mich immer fasziniert, wie Handlung und Musik verknüpft sind. Man hört ein bestimmtes Thema oder ein Riff und weiß sofort, was los ist. Das ist einfach gute Musik.“ Zudem, so der Kirchenmusiker, gebe es im zweiten Film der Reihe eine Szene, in der der charismatische Davy Jones auf seinem Schiff die Orgel spielt. „Da habe ich dieses Instrument zum ersten Mal bewusste gehört. Man kann also sagen: Davy Jones ist Schuld, dass ich Kirchenmusiker geworden bin.“

Der Musiker schätzt Brahms, Wolf und vor allem Bach

Der Klang der Orgel sei toll, fügt Ratai hinzu. „Es ist laut, beherrschend und man ist auf sich selbst angewiesen.“ Er bekam nicht nur die Filmmusik von Hans Zimmer geschenkt, sondern direkt eine ganze Box, die mit fünf CDs bestückt war: die Musik der ersten drei Filme von „Fluch der Karibik“, dazu eine „Making-of“-CD sowie eine Techno-Version der Musik. „Die Musik liebe ich noch heute“, sagt er. Weitere Filmmusik bereicherte seine wachsende Sammlung schnell: Der Herr der Ringe, Star Wars, Star Treck.

Der Musikgeschmack von Thilo Ratai, der seit August 2022 in Remscheid lebt und arbeitet, entwickelte sich in Richtung Klassik, wobei seine Tätigkeit als Kirchenmusiker sicher nicht hemmend war. Neben dem Übervater Johann Sebastian Bach schätzt er alle Komponisten, „die man gerade übt. Aktuell sind das Johannes Brahms und Hugo Wolf. Zu Weihnachten wird es wieder Bach sein.“

Der gebürtige Mannheimer ist fleißiger Konzertbesucher

Der junge Mannheimer war und ist ein leidenschaftlicher Besucher von Konzerten. Er war bei sehr vielen Kirchenkonzerten („Man muss ja irgendwie da reinwachsen“), erlebte in jungen Jahren eine fulminante Aufführung der Matthäus-Passion und geht auf Jazzkonzerte. Er schätzt die Münchener Jazzorganistin Barbara Dennerlein genauso wie die Königin des Jazzgesangs: Ella Fitzgerald. „Und als Mannheimer muss ich natürlich den Namen Joy Fleming nennen“, sagt er und schmunzelt.

Klar, denn die 2017 gestorbene Blues- und Jazzsängerin ist noch immer eine Institution in ihrer Heimatstadt. „Der Neckarbrücken-Blues geht immer.“ Aber auch andere Vokalmusik hört Thilo Ratai gerne. Dazu zählen der junge Jacob Collier und der etwas ältere Jamie Cullum, die beide auf sehr hohem Niveau Jazz mit Pop verbinden.

Ratai hat noch nie ein Rockkonzert besucht, obwohl, wie er sagt, ihm auch der brutalste Metal nicht unwillkommen ist. Schlager mag er mittlerweile nicht mehr, Dub Step und Electric Swing geht ebenso, der harte Techno ist eher nicht sein Ding. Und Salsa liebt er. „Toller Rhythmus“, urteilt der Kirchenmusiker, „zu dem ich gerne tanze.“

Streamingdienste sind ihm nicht geheuer

Auch heute noch hört er zumeist Musik von CDs. Die Streamingdienste sind ihm nicht geheuer. „Und die Musiker haben nichts davon.“ Er liebt das intensive Hören via Kopfhörer. Als unterbewertet erachtet er die Musik des britischen Komponisten Bob Chilcott, der die klassische Form der Musik mit dem Jazz verbindet. „Seine ‚A little Jazz Mass‘ ist schon ein tolles Stück.“

Zur Person

Thilo Ratai wurde 1993 in Mannheim geboren. Er studierte in Heidelberg, arbeitete in Kassel, Sinzheim und Stuttgart, bevor er im August 2022 mit seiner beruflichen und privaten Partnerin Caroline Huppert die Kantorenstelle an der Evangelischen Stadtkirche Lennep besetzte. Er arbeitet noch am Konzertexamen. Thilo Ratai ist im Alter von 16 Jahren, gemeinsam mit seinen beiden Brüdern, von der katholischen zur evangelischen Kirche konvertiert. Er schätzt besonders Vokalmusik jedweden Genres und aussagekräftige und geschmackvoll arrangierte Instrumentalmusik.