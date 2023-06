Urlaubsreif und immer reifer: Die Jungs haben sich die Ferien verdient

Endlich Sommerferien! Das finden auch Hannes (7) und Michel (4). Hannes‘ Zeugnis macht RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg stolz. Michel weiß aber noch nicht, was er davon halten soll.

Michel lässt die Tür hinter sich zufallen, pfeffert seine Schuhe ins Regal und schaut seinen großen Bruder erleichtert an: „Jetzt müssen wir nicht mehr, Hannes!“ Was er damit meint: Endlich Sommerferien!

Hinter beiden Jungs liegt ein aufregendes Jahr. Michel gehört im Kindergarten inzwischen zu den großen Jungs der Waschbärengruppe und freut sich drauf, nach den Sommerferien ein „ABC-Kind“ zu sein. „Dann bin ich schon fast ein Schulkind“, sagt er – und hat damit erschreckend recht.

Wie die Zeit rast. Hannes hat sein erstes Schuljahr gar schon bravourös gemeistert und freut sich auf das Leben als Zweitklässler. Das bringt nämlich vor allem den Vorteil mit sich, auf dem Schulhof Zugriffsrecht auf die beiden Fußballtore zu haben.

Lesen Sie auch Das gelungene Debüt von Hannes, dem Libero Das gelungene Debüt von Hannes, dem Libero

Jetzt ist aber erst mal Pause angesagt – und das ist gut so. Die beiden Jungs sind vor allem eines: urlaubsreif! Die letzten Wochen im Kindergarten und in der Schule waren zwar schön, aber auch ganz schön anstrengend. Mit Zoobesuchen, Spielplatz- und Waldausflügen, Feiern und sogar einer Zirkusvorführung, bei der aus Hannes der Clown Hannardo wurde.

„Die Kinder erinnern sich später nicht daran, wie sie Rechnen, Schreiben und Lesen gelernt haben, sondern an die besonderen Dinge ihrer Schulzeit“, sagte Hannes’ Klassenlehrerin kurz vor den Ferien zu meiner Frau. Eine bessere Lehrerin kann man sich nicht wünschen. Denn so ganz nebenbei hat sie es geschafft, dass Hannes schon wunderbar rechnen, schreiben und lesen kann.

Auf sein erstes Zeugnis kann Hannes wirklich stolz sein. Er selbst nimmt die anderthalbseitige Beurteilung ziemlich abgeklärt hin. Am meisten freut er sich über den Satz: „Besonders geschickt zeigt sich Hannes im Umgang mit Bällen, vor allem mit dem Fußball.“ Und bei mir werden Erinnerungen wach an den Satz in meinem ersten Schulzeugnis: „Gunnar zeigt beim Fußballspielen Ansätze eines zukünftigen Bundesliga-Spielers.“

Weitere Folgen von Mein Leben als Papa

Ein bisschen unfair findet Michel die Aufregung um Hannes‘ Zeugnis

Michel versteht das ganze Brimborium um Hannes’ Zeugnis überhaupt nicht und ist neidisch auf den Betonmischer von Playmobil, den sich sein großer Bruder zur Belohnung aussuchen durfte – obwohl er selbst eine neue Wasserpistole sein Eigen nennen darf. „Das ist unfair“, findet er, genießt es jetzt aber, viel Zeit mit seinem Bruder verbringen zu dürfen.

Mehr als sechs Wochen freie Zeit stehen den beiden Jungs nun bevor. Hoffentlich auch mit vielen tollen Momenten, an die sie sich später erinnern werden. Und von denen Hannes nach den Ferien in der Schule berichten kann. So wie es in seinem Zeugnis steht: „Hannes verfügt über einen umfangreichen Wortschatz und erzählt anschaulich von eigenen Erlebnissen.“

„Mein Lebens als Papa“ gibt es auch zu kaufen: auf bergisch-bestes.de.