Ein paar Stunden mit Michel im Wald und die Welt ist wieder in Ordnung

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (4).

Mein Kopf dröhnt ob der schwülen Hitze, die anstrengende Woche steckt mir noch in den Knochen und Hannes ist mit allen Vorschlägen, wie wir den Samstag verbringen könnten, unzufrieden. Die Laune ist also eher so mittel.

Nicht aber bei Michel. „Dann machen wir beide jetzt eine Fahrradtour durch den Wald, Papa“, sagt er bestimmt und schiebt reimend noch ein Argument hinterher: „Im Wald ist’s kalt.“ Ich will mich seinem Vorhaben auch gar nicht widersetzen, weil ich weiß: Michel radfahrend in der Natur zu erleben, sorgt bei mir immer für gute Laune.

Sein Fahrrad liebt er, seit er es sturzfrei lenken kann. Und das war bei Michel schon ziemlich früh der Fall. Anfangs reichte ihm unser Hof, dann die ruhige Seitenstraße vorm Haus, dann gingen erste kleinere Fahrten zum Bahnsteig um die Ecke. Jetzt ist die Welt gerade groß genug für Michel. Eine etwas längere Tour zum Wald hat sich etabliert.

Während Michel schon erste Runden im Hof dreht, packe ich Proviant in den Rucksack. Denn Michel hat die Eigenart, an JEDER Bank Rast zu machen. Immer schon. Seit er laufen kann. Bis zur ersten Bank ist es aber ein ganzes Stückchen. Noch vor ein paar Wochen musste er sein Rad an manchen Stellen schieben, jetzt schafft er fast alle Steigungen mühelos. Und ich auch, seit ich mir ein gebrauchtes E-Bike gegönnt habe.

Die Fahrradtour mit Michel durch den Wald beginnt

Wir erreichen den Wald und lassen den Lärm der Stadt hinter uns. Es geht bergab, die Vögel zwitschern, Michel ist glücklich. „Schön hier, oder Papa?“, fragt er, erwartet aber keine Antwort und plappert weiter: „Und viel Schatten, stimmt’s?“ Wieder muss ich nicht antworten, weil Michel eine Bank ins Auge fällt. „Da können wir doch Pause machen und was essen“, sagt er. „Und genießen.“

Das tun wir dann auch wirklich. Mit Käsekuchen und Keksen, aber ohne Kopfschmerzen. Irgendwann steigt Michel wieder aufs Rad und braust weiter. Ich lasse mir gerne das Tempo von ihm vorgeben, halte automatisch an jeder Bank und biete ihm an, was der Rucksack noch zu bieten hat.

Weitere Folgen von Mein Leben als Papa

An einem kleinen Bach steigen wir barfuß ins Wasser. „Das ist der beste Tag heute“, sagt Michel beiläufig und meint es genauso. Irgendwann schwinden aber auch seine Kräfte allmählich. Bei der nächsten Steigung schiebe ich sein Fahrrad. Auf den letzten Metern unserer Tour quält er sich wie Jan Ullrich einst in Alpe d'Huez. Sein Doping ist die Aussicht auf den Waldspielplatz mit dem riesigen Klettergerüst.

Dort angekommen, stoßen wenig später auch Hannes und Mama dazu. Ihre Laune kann noch besser werden. Aber sie haben ja auch keinen Tag mit Michel im Wald verbracht.