Der alte Mann, zwei Jungs und das Meer: Liebe auf den ersten Blick

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Dänemark-Urlaub mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (4).

Natürlich schlafen sie im Auto nicht einfach weiter. Ihre Aufregung ist größer als ihre Müdigkeit. Auch um 3 Uhr in der Nacht. Knapp sieben Stunden Fahrt nach Dänemark liegen vor uns. Sieben Stunden bis zum Meer, das Hannes und Michel bisher nur von Bildern und aus Erzählungen kennen.

Geduldig ertragen sie die vielen Baustellen bis zum Elbtunnel und finden auch das strenge Tempolimit auf den dänischen Autobahnen weniger nervig als ich. Erst als wir abfahren, werden sie allmählich ungeduldig. „Ich will jetzt endlich das Meer sehen“, spricht Michel aus, was alle denken.

Dann kommt die eine Kurve, nach der sich die Landschaft plötzlich komplett verändert: Dünen, wohin das Auge blickt. „Dahinter ist das Meer“, sage ich bedeutungsschwanger. Und weil wir ohnehin noch nicht in unser Ferienhaus können, halten wir so schnell es geht an, ziehen die Schuhe aus und rennen los.

Was ist eigentlich, wenn ihnen die Nordsee so gar nicht gefällt, schießt es mir beim Aufstieg in die Dünen in den Kopf. Das könnten zwei sehr lange Wochen werden, grüble ich, sehe aber schon, wie Hannes und Michel das Wasser erreicht haben, ihre Arme ausbreiten und das Meer in Empfang nehmen. Oder umgekehrt.

Wie zwei verspielte Hundewelpen laufen sie in die Wellen und vor ihnen wieder weg, tanzen im Sand zwischen den Muscheln und Steinen umher und füllen ihre Taschen mit den schönsten Exemplaren. Die anderen schmeißen sie wieder ins Meer. Natürlich sind sie längst klitschnass, aber mindestens genauso glücklich. Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick.

Mit meiner Frau war ich schon oft alleine in Dänemark. Es reichte uns, am Strand entlang zu spazieren, unsere Gedanken auf den Wellen tanzen zu lassen und einfach zur Ruhe zu kommen. Aber genau wie das Meer kennen Hannes und Michel keine völlige Ruhe. Sie sind immer in Bewegung.

Mit seiner gelben Schwimmweste schmeißt sich Hannes an stürmischeren Tagen mutig in die Wellen, die manchmal sogar seine Größe erreichen und direkt über ihm brechen. Mit dem salzigen Meerwasser, das er in diesen zwei Wochen schluckt, hätten wir uns locker Nudeln kochen können. An ruhigeren Tagen hilft das Salzwasser ihm dabei, sich einfach nur im Meer treiben zu lassen. Manchmal bis zur Sandbank, von der aus er wie vom Einer im Freibad wieder ins Wasser springt.

Michel trägt auch eine Schwimmweste und traut sich an meiner oder Hannes’ Hand mit ins Meer, am liebsten spielt er aber am Wasser. Baut mit seinen Händen oder einer Schaufel Burgen, Kanäle und Gräben – und freut sich mal mehr und mal weniger über die Gischt, die seine Bauwerke um- oder überspült.

Wofür sich beide Jungs viel weniger interessieren, als ich vor dem Urlaub erwartet hätte, ist das Getier, das am Nordseestrand zu finden ist. Überreste von Strandkrabben sind „eklig“, Quallen sogar ganz furchtbar „iiih“ und „bäääh“. Gut, dass in mir immer noch ein bisschen der Meeresforscher steckt, den ich in alten Freundebüchern angab, werden zu wollen. Also fische ich die Quallen einfach weg. Damit die Liebe von Hannes und Michel zu ihrem Meer nicht getrübt wird.