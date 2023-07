Das Fernsehen als Lagerfeuer: Hannes ist plötzlich mit dabei

Sechs Socken wissen mehr als vier: Ein typischer Abend in den Sommerferien mit Papa, Mama und Hannes (v. l.).

Hannes hat in den Ferien eine neue Abendbeschäftigung entdeckt. RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg stellt sich dennoch die Frage: Wann sollte mein Kind eigentlich ins Bett?

Quizfrage: Wann sollte ein sieben Jahre altes Kind abends spätestens zu Bett gehen?

A: 19 bis 20 Uhr

B: 20 bis 21 Uhr

C: 21 bis 22 Uhr

Richtig ist Antwort A, Realität bei uns gerade aber Antwort C. In einer fernen Zeit vor den Sommerferien hatten sich Hannes und Michel immerhin bei Antwort B eingependelt. Und auch wenn es meist einige Zeit dauerte, bis vor allem Hannes keinen Gedanken mehr an seine Bücher, Zeitschriften oder Hörspiele verschwendete und endlich einschlief, war doch eines klar: Irgendwann hatten meine Frau und ich Ruhe und das Wohnzimmer samt Fernseher für uns allein.

Bis zum Urlaub in Dänemark. Im Ferienhaus, in dem die Räume weniger abgedunkelt und die Wände dünner waren, stand Hannes eines Abends um kurz nach 21 Uhr plötzlich neben uns an der Couch: „Was macht ihr da?“, empörte er sich. Als sei es für ihn total abwegig, dass seine Eltern abends noch alleine fernsehen. Ohne Michel. Und ohne ihn. Aber mit Schokolade. Natürlich durfte er sich zu uns setzen und mitschauen. Schließlich waren wir im Urlaub und es lief kein brutaler Thriller, sondern die Quizsendung „Gefragt – Gejagt“.

Die Folge: Seitdem sitzt Hannes fast jeden Abend mit uns auf der Couch und möchte „Gefragt – Gejagt“ gucken. Schließlich sind ja immer noch Schulferien – und die Show „macht schlau“, wie nicht nur Moderator Alexander Bommes sagt, sondern auch Hannes. In der Sendung tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den sogenannten „Jäger“, an. Sie müssen so viele Fragen wie möglich richtig beantworten, um Geld zu erspielen und es anschließend vor dem Jäger zu schützen.

Fernsehen ist wie Lagerfeuer – alle sitzen zusammen

Hannes liebt es, mitzuraten, und freut sich, wenn Fragen gestellt werden, die er beantworten kann. In welcher Vereinshymne von „Lebenslang Grün-Weiß“ gesungen wird, will Bommes wissen. „Werder natürlich.“ Logisch. Die hohen Geldbeträge, um die gespielt wird, beeindrucken ihn. „Ich würde eher die Sicherheitsvariante spielen“, sagt Hannes meistens. „Ich bin kein Zocker.“ Gut zu wissen.

Das Fernsehen als Lagerfeuer: Waren es früher Sendungen wie „Wetten, dass . . . ?“ oder „Einer wird gewinnen“, die es schafften, die ganze Familie im Wohnzimmer zu versammeln, ist es bei uns jetzt eben die aktuelle Folge von „Gefragt – Gejagt“ aus der Mediathek. Und Schokolade.

Bis die Schule wieder startet, werden wir unseren Mitgucker wohl nicht wieder los. So sehr genießt er die Gemütlichkeit und das Gefühl, zu den Großen zu gehören. Und ehrlich gesagt: Ich mag unseren Gast. Allzu lang werden unsere Abende allerdings nicht. Aber das liegt an Michel, denn:

Quizfrage: Wann weckt uns Michel fast jeden Morgen?

A: 6 bis 7 Uhr

B: 7 bis 8 Uhr

C: 8 bis 9 Uhr

Richtig ist wieder Antwort A!

