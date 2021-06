A1: Feuerwehr rückt zu zwei Unfällen aus

Feuerwehreinsatz

Die Remscheider Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 17 Uhr zu zwei Unfällen auf der A 1 aus.

In Richtung Köln drehte sich rund 500 Meter von der Raststätte Remscheid entfernt ein Fahrzeug in die Leitplanke. Als die Feuerwehr noch mit der Bergung des Fahrzeugs beschäftigt war, schleuderte auf der gegenüberliegenden Seite in Fahrtrichtung Dortmund ein weiterer Pkw in die Leitplanke und touchierte dabei einen Lkw. Alle drei Fahrer verletzten sich nur leicht. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Es bildeten in beide Fahrtrichtungen Rückstaus. Ursache der Unfälle war möglicherweise der einsetzende Schneeregen. gf