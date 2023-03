Mehr sozialer Wohnraum benötigt

Der Bedarf an sozialem Wohnraum ist in Remscheid weiter hoch und zuletzt gestiegen.

Das zeigen Zahlen, die Sozialdezernent Thomas Neuhaus nun im zuständigen Ausschuss vorstellte. Nachdem in den zurückliegenden Jahren durchschnittlich 650 bis 700 Wohnungsberechtigungsscheine (WBS) pro Jahr in Remscheid beantragt worden waren, sei die Zahl 2022 auf über 1200 angestiegen, so Neuhaus.

In den ersten beiden Monaten 2023 seien bereits mehr als 300 WBS beantragt worden. Ein Wohnungsberechtigungsschein, manchmal auch Paragraf-8-Schein genannt, dient als Nachweis, um öffentlich geförderte Wohnungen beziehen zu dürfen, er ist insbesondere an Einkommensgrenzen gebunden. Während der Bedarf augenscheinlich steigt, nimmt das Angebot stetig ab. Zurzeit gebe es in Remscheid etwa 3400 Sozialwohnungen, berichtete Neuhaus. Davon würden aber bis 2028 etwa 1000 aus der Mietpreisbindung fallen. Zwar gebe es aktuell kleinere Projekte, mit denen neue Sozialwohnungen geschaffen werden, und auch einige Anfragen von Investoren, die Abgänge könne dies aber nicht ausgleichen. -wey-