Mehr Sicherheit in den Zügen des „Müngsteners“

+ © Christian Beier Die Strecke der S 7 führt von Solingen über Remscheid nach Wuppertal. © Christian Beier

Verkehrsverbund und Abellio Rail verdoppeln ab Donenrstag in den Abendstunden das Begleitpersonal.

Von Hans-Peter Meurer

Die Züge der S-Bahnlinie 7, des „Müngsteners“, sollen sicherer werden. Darauf haben sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Bahndienstleister Abellio Rail NRW geeinigt. Ab Donnerstag setzt Abellio auf der Strecke Wuppertal-Remscheid-Solingen deutlich mehr Begleitpersonal ein.

Bislang war tagsüber auf der Strecke nur jeder dritte Zug mit einer uniformierten Abellio-Begleitperson besetzt, wenn man vom Zug- oder Lokführer einmal absieht. Sie kontrolliert nicht nur die Fahrscheine der Reisenden, sondern steht auch als Serviceperson für Fragen zur Verfügung. Das Personal sorgt zudem für Sicherheit in den Fahrzeugen. Das soll auch künftig so bleiben, vorerst jedenfalls, wie Abellio-Sprecher Philipp Liebermann dem RGA am Mittwoch versicherte. Die Begleitquote von 35 Prozent werde tagsüber vorerst noch nicht erhöht.

In den Abendstunden ab 20 Uhr bis zum Betriebsende gegen 1.30 Uhr war bisher schon jeder der acht pendelnden Züge auf der Strecke des „Müngsteners“ mit einer Begleitperson besetzt. „Zukünftig soll hier eine Quote von 200 Prozent erreicht werden“, kündigt Dino Niemann an. Er ist Sprecher des VRR, der das Mehrpersonal bei Abellio bestellt hat und damit auch bezahlt. In den Abendstunden werde damit das Personal in den Zügen verdoppelt, so dass immer mindestens zwei uniformierte Abellio-Mitarbeiter den Zug begleiten.

Durch diese Maßnahme soll vor allem die Sicherheit von Fahrgästen und Zugpersonal auf einem guten Niveau gehalten werden. Gerade in den Abend- und Nachtstunden war es auf der S-7-Linie in den vergangenen 15 Monaten immer wieder zu Belästigungen von Fahrgästen und sogar zu einem halben Dutzend körperlicher Übergriffe gekommen, denen auch das Zugpersonal ausgesetzt war. Dennoch sei die S-7-Linie nicht übermäßig auffällig, sagt Niemann.

Modellprojekt zur Sicherheit wird auch auf der S-7-Strecke getestet

„Die Sicherheit unserer Fahrgäste, aber auch unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, sagte Ronald Lünser, Vorsitzender der Geschäftsführung von Abellio Rail. Der erhöhte Einsatz an Zugbegleitern habe einen positiven Effekt auf die Reduzierung der Schwarzfahrerquote auf der Strecke der S 7. Über Zahlen erwischter Schwarzfahrer schweigen sich VRR und Abellio jedoch aus.

VRR-Sprecher Dino Niemann verweist darauf, dass bei einem erst im Februar gestarteten Pilotprojekt auch auf der Strecke der S 7 sechs Sicherheitsteams zusätzlich unterwegs seien. Jedes Team bestehe aus zwei Sicherheitsbediensteten und einem Verkehrsbegleiter. Nach einem Jahr sollen Zahlen und Auffälligkeiten ausgewertet werden.