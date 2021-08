Kommentar zur City: Mehr Mut ist nötig

Standpunkt von Frank Michalczak

Das Jahr 2018 beschert Remscheid ein Happy End: Cinestar hat gestern nun auch für das Publikum seinen Filmpalast am Hauptbahnhof eröffnet. Möglich machten dies Privatunternehmen. Die Bauherren der Firma Kropp mit Sitz in Großenlüdern bei Fulda und die Kinokette nahmen rund 15 Millionen Euro in die Hand, um das Projekt zu verwirklichen. Dazu war unternehmerischer Mut nötig, aber auch die Erkenntnis, dass sich die Investition im Herzen der Remscheider Innenstadt, am Hauptbahnhof, lohnt. Und genauso dieser unternehmerische Mut fehlt bislang in der unteren Alleestraße. Hier müssen die Politiker dringend eine Diskussion darüber führen, wie sie leerstehenden Geschäftsgebäuden neue Perspektiven geben können.

Es ist höchste Zeit darüber zu entscheiden, diesen Bereich für den Straßenverkehr zu öffnen. Eine Fußgängerzone ist schön und gut. Was aber bringt eine Fußgängerzone ohne Geschäfte?

