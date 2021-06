Mehr Kinder wachsen mit Fremdsprache auf

Statistik

Nahezu jedes zweite Kind in der Kindertagesbetreuung hat mindestens ein Elternteil, das nicht in Deutschland geboren ist. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor.

Demnach kamen im März 2016 1471 der 3221 Kinder unter sechs Jahren aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Rechnerisch macht diese Gruppe einen Anteil von 45,7 Prozent aus und damit 2,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. 994 Kinder unter sechs Jahren, die in Remscheid einen Kindergarten besuchen, leben zudem in Familien, in denen vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird. Auch diese Zahl steigt. jp