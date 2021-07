Mehr Geld für Ordnung, Soziales, Natur für 2019 und 2020

Doppelhaushalt

Bündnis aus CDU, SPD, Grüne, FDP und WiR beschließt Mehrausgaben von 1,7 Millionen Euro.

Von Axel Richter

Mehr Geld für Sauberkeit und Ordnung, mehr Geld fürs Soziale, mehr für Umwelt und Natur und für die Kinder sowieso. Auf 1,7 Millionen Euro summieren sich die Ausgaben, die der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Wählergemeinschaft WiR zusätzlich für die kommenden zwei Haushaltsjahre beschlossen hat. Pro Jahr sind das Mehrausgaben von 829.000 Euro. Ende 2019 soll in der Stadtkasse dennoch etwas übrig sein: Kämmerer Sven Wiertz rechnet mit einem Überschuss von 1,7 Millionen Euro.

403,1 und 405,6 Millionen Euro umfasst der am Donnerstag beschlossene Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020. Damit finanziert die Stadt ihr Personal, aber zum Beispiel auch neu Spielplätze oder die Sanierung von Straßen. Darüber hinaus legten die Verantwortung tragenden Parteien im Rat gestern eine gemeinsame Wunschliste vor.

26 Einzelpositionen umfasst sie. Dazu zählt auf Vorschlag der CDU ein kommunaler Ordnungsdienst, der um drei Stellen verstärkt und mit Digitalfunk ausgerüstet wird. „Dazu liegt uns die Bergische Kinderschutzambulanz besonders am Herzen“, erklärt CDU-Fraktionschef Jens Nettekoven. Die Einrichtung, die sich um misshandelte und vernachlässigte Kinder kümmert, wird künftig 40.000 Euro mehr im Jahr erhalten.

480.000 Euro sollen nach dem Willen von CDU und SPD in den Stadtpark fließen und eine Planungswerkstatt ihre Arbeit zur Zukunft des Teiches ihre Arbeit aufnehmen. Auf Vorschlag der FDP wird der Gastspieletat für das Teo Otto Theater um 50.000 Euro erhöht. Ob die Stelle des künstlerischen Leiters aber eine halbe, eine Dreiviertel- oder doch eine ganze Stelle ausmacht, wie die CDU es gern hätte, muss noch diskutiert werden.

Mit den Grünen ist es der SPD wichtig, dass an den Schulen die Sozialarbeiter weiter arbeiten können. Außerdem macht sie sich stark für die Erzieherinnen, Küchenhilfen und Sozialarbeiter in den Ganztagsgrundschulen. Sie sollen absehbar nach Tarif entlohnt werden. Geld soll zudem nicht nur für die Ordnungskräfte da sein, sondern auch für einen zusätzlichen Streetworker. Er soll die aufsuchende Jugendarbeit verstärken und vorbeugend arbeiten, denn, sagt SPD-Fraktionschef Sven Wolf: „Wir können im Rat keine Polizisten, Richter oder Staatsanwälte einstellen. Aber wir können unseren Beitrag leisten, dass sich die Menschen wohlfühlen und in unserer Stadt aufeinander achtgeben.“

Gewerbesteuer zählt bereits zu den höchsten im Land

Auf Wunsch der Grünen wird der Sanierungsetat für die Spielplätze um 100.000 auf 200.000 Euro angehoben. Mehr Geld bekommt auch die Naturschule Grund und auf Vorschlag der WiR das Westdeutsche Tourneetheater und auch die Gründerschmiede: 10.000 Euro bekommt der Verein zur Förderung der Gründerszene.

Trotz der Mehrausgaben soll die Gewerbesteuer in den nächsten zwei Jahren nicht steigen, darauf drängt die FDP. Die Unternehmen zahlen im NRW-Vergleich bereits hohe Sätze. Dennoch stehen auch die Liberalen hinter der verabschiedeten Liste. Die Parteien sind sich einig: „Wir sind sehr maßvoll vorgegangen.“