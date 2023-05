Mehr als 200 Radfahrerinnen und Radfahrer demonstrieren bei der „2. Kidical Mass“

Die Zahl aus dem letzten Jahr wurde zwar nicht geknackt, dennoch war die „2. Kidical Mass“ laut den Organisatoren ein Erfolg.

Remscheid. Über 200 Radfahrerinnen und Radfahrer fuhren begleitet von der Polizei durch Alt-Remscheid und demonstrierten für eine bessere Rad-Infrastruktur in der Stadt. Dabei ging es vor allem um die Bedürfnisse von Rad fahrenden Kindern.

„Sie hatten sogar bunte Ballons und Fähnchen dabei. Die Stimmung war super, und das Wetter spielte mit“, erzählt Karoline Jungbluth, die gemeinsam mit anderen aktiven Eltern und Radfahrern sowie dem RV Adler Lüttringhausen die „Kidical Mass“ ausrichtete. Die Strecke führte dieses Mal von der Sternwarte über den Bahnhof bis zum Stadtpark. Auch der Trassen-Doc war dabei, der extra ein Maskottchen gebastelt hatte. Am Kino gab es einen Halt und Süßes für die Kinder – eine Frau schloss sich hier noch spontan an.

„Auf der Freiheitstraße haben die Leute erst erstaunt geguckt, dann aber sogar gewunken und geklatscht“, freut sich Jungbluth. Die Rückmeldungen seien überwiegend positiv gewesen. Leider sei nur niemand von Politik oder Verwaltung mitgeradelt. Ihre Forderungen wollen die Demonstranten nun per Brief versenden. Zum Beispiel mehr abgesenkte Bordsteine, mehr Tempo-30-Zonen, größere und überschaubarere Übergänge für Kinder. Denn sie sollen sich per Fahrrad selbstständig und sicher in der eigenen Stadt bewegen können. Und lernten so Umweltbewusstsein von klein auf. „Wir brauchen all das jetzt und nicht erst in zehn Jahren. Unseren Kindern nützt es nichts, wenn wir langfristig planen“, sagt Karoline Jungbluth, die selbst Mutter ist und Rad fährt. mw