Mehr als 1000 Musik-Freunde feiern auf Schloss Burg Party

Am Wochenende verwandelte sich der Parkplatz von Schloss Burg in ein Festivalgelände für rund 1600 Musikbegeisterte. Kasalla legte Freitagabend schon los und nahm das Publikum gleich von Anfang an mit.

Kasalla und Bounce rockten am Wochenende das Schloss Burg Open-Air.

Von Jutta-Schreiber-Lenz

Solingen. Pünktlich schalteten sich um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz von Schloss-Burg die Bühnenscheinwerfer ein. Die Nebelmaschine schickte Rauschschwaden um den Aufbau der Instrumente: Prasselnder Empfangsapplaus vom vollen Parkplatz an den Burgmauern für die Jungs von Kasalla, die prompt mit viel „Wumms“ ihre Show starteten.

„Mer sin Eins“, „Stadt mit K“ ,Pirate, „Jröne Papageien“ erklangen laut, mit wummernden Bässen und viel guter Laune serviert auf die rund 1600 Fans herunter, die nach ein paar Minuten schon textsicher mitsangen, mit den Armen im Takt wedelten und die Handys schwanken. Bei „Jläser huh“ stießen etliche gefüllte Kunststoff-Partybecher in den Himmel: Kollektives Anstoßen auf „Freude, Freiheit und das Leben“. Schnell hatten die fünf Musiker um Frontmann Basti Campmann das emotionale Band zu ihren Fans geknüpft, schnell war die Party gefühlt mittendrin.

Wieder einmal hatte sich Schloss Burg in ein Festivalgewand gekleidet, und profitierte zudem von den die optimalen Bedingungen eines lauen Frühsommerabends. Friedlich und geduldig hatten sich die Massen aus Paaren, Grüppchen, Familien mit großen und auch vielen kleineren Kindern, Senioren und auch Rolli-Fahrern in der „Kartenschlange“ abfertigen lassen und verteilten sich auf dem großzügigen Gelände.

Genüsslich blinzelten viele, ein Glas Wein, Bier oder Cola in der Hand an der Bühne vorbei in die späten Sonnenstrahlen. Der obere Parkplatz war zur Catering-Meile geworden, so dass es auch während des Konzerts ein dauerhaftes Hin und Her für Getränke-Nachschub oder den kleinen Zwischendurch-Hunger auf Laugenbrezeln gab.

Wer Konzerte in Schloss Burg besucht, weiß, dass er einen Spaziergang mitgebucht hat. Und so marschierte eine lange Menschenreihe wie im Gänsemarsch von ihren Autos die Straße hinunter Richtung Festgelände. „Find ich gar nicht schlimm, das steigert die Vorfreude“, sagte Heidi Müller, die sich gemeinsam mit ein paar Freundinnen aus Hückeswagen zu diesem Kasalla-Abend aufgemacht hatte. „Auch spätabends, wenn es vorbei ist, gehe ich ganz gerne noch ein paar Schritte nach dem langen Stehen.“ Insider kamen durch den Wald anmarschiert. „Macht doch mehr Spaß als durch den Verkehr“, sagte Peter Weber, der gerade für seinen beiden Kinder Kopfhörer organisiert hatte. „Das wird gleich für Kinderohren doch ziemlich laut.“

Kasalla-Konzert war ausverkauft und zog Gäste aus ganz NRW an

Seit längerem war das Kasalla-Konzert ausverkauft. „Die Kölsch-Band zieht immer“, weiß Nadine Neuschäfer vom Orga-Team der Burg. Und tatsächlich verrieten die Autokennzeichen, dass viele Fans nicht gescheut hatten, ein paar Kilometer mehr zur fahren: Gummersbach, Duisburg, Essen, Unna, Düsseldorf und Köln waren zum Beispiel neben Gladbach, Leverkusen, Mettmann, Remscheid, Wuppertal und Solingen vertreten.

Derweil hatte „Kasalla“ ihr Publikum fest im Stimmungsgriff. Auf ihre Frage „Is do einer?“ kam prompt, in mehreren Lautstärkestufen die gewünschte Antwort: „He sind wir“. Sowohl Bühne als auch Publikum schaltete immer öfter in einen ausgelassenen Hüpfmodus.

Am Samstag gab es mit „Bounce“ ein zweites Open-Air-Konzert der Extraklasse. „Wir waren mit gut 750 Karten nicht ganz ausverkauft, aber die Stimmung war trotzdem riesig“, sagte Nadine Neuschäfer. „Einige hatten sich spontan noch entschlossen und sich an der Abendkasse Karten besorgt.“

Darunter ein Paar aus Süddeutschland, die sich zuvor telefonisch rückversichert hatten, das sie tatsächlich noch reinkommen.

Für beide Konzerte zog sie ein rundum positives Fazit. „Trotz Bauphase und der Unvermeidbarkeit, dass man Maschinen, Fahrzeuge und Sandberge mit wenig schönen Bauzäunen absperren muss, ist es super gelungen, Atmosphäre zu erzeugen.“

Sanierung der Burganlage

Die aktuell laufenden Arbeiten sind :

Seit April 2021 Sanierung Pferdestallgebäude

Seit Juni 2021 Sanierung des Hauptgebäudes

Ab Februar 2022 Bau einer neuen ökologischen Heizzentrale

Ab Frühjahr 2022 Fassadensanierung der Außenmauern

Seit Sommer 2022 Grundleitungsbau

Seit Sommer 2022 Bau eines Löschwassertanks

Die Wiedereröffnung ist frühestens für 2025 geplant.