Medizinerinnen ist Familie wichtig

Hausärztinnen für Frauen

+ © Roland Keusch Kathrin Göhlich und Dr. Chris Schlicker betreiben gemeinsam eine gynäkologische Praxis an der Bergstraße. Für sie eine Möglichkeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. © Roland Keusch

Kathrin Göhlich und Dr. Chris Schlicker verstehen sich als Hausärztinnen für Frauen. Ihre Praxis ist an der Bergstraße.

Von Jennifer Preuß

Es gibt noch viel zu tun. Auch in der Aufklärung. Mädchen, die zum ersten Mal in eine gynäkologische Praxis kommen, haben die wildesten Vorstellungen, was sie dort denn erwarten möge. Überhaupt ranken viele Mythen um die Themen Frauengesundheit und Geschlechtsverkehr.

„Wir hatten schon Mädchen hier, die der Meinung waren, beim ersten Mal könne gar nichts passieren“, sagt Kathrin Göhlich. „Und dass es fünfmal im Monat geht, ohne dass man schwanger wird.“ Trotz Internet und Smartphone brauchen viele junge Frauen auch heute eine persönliche Beratung und Unterstützung.

Es sind solche Fälle, die den Gynäkologinnen die Bestätigung geben, dass ihre Entscheidung, sich in einer Praxis niederzulassen, richtig war. Dr. Chris Schlicker und Kathrin Göhlich waren zunächst in Kliniken tätig, in der Geburtshilfe oder der Brustchirurgie.

Irgendwann stellte sich bei den Frauen selbst die Frage nach der Familienplanung. Mutter und Chirurgin zugleich zu sein, das wäre jeden Tag eine Herausforderung gewesen, sagt Dr. Chris Schlicker, die sich 2011 als Gynäkologin einer Gemeinschaftspraxis anschloss, in der Kathrin Göhlich bereits seit 2006 tätig war.

Seit Jahresbeginn führen die Ärztinnen an der Bergstraße 17 die Praxis weiter. Dort hatte vorher ein Radiologe seinen Standort. Das Haus aus dem Jahr 1911 – ein einstiges Stallhaus mit Kutschereinfahrt – haben die Gynäkologinnen für ihre Bedürfnisse umbauen lassen.

Hell und modern kommt die neue Praxis daher. Es war der Tapetenwechsel, die Veränderung, die sich Kathrin Göhlich und Dr. Chris Schlicker wünschten. Die Frauen verbindet viel, vor allem im Privaten. „Wir haben Kinder im gleichen Alter“, berichtet Chris Schlicker. Das mache das Absprechen leicht. So gern die Gynäkologinnen ihren Job auch ausüben, das Familienleben dürfe nicht leiden.

Vielleicht war es der schwerere Weg, eine eigene Praxis zu führen. Denn anders als in einer Klinik begleitet man den Patienten über längere Zeit. Frauenärztinnen erleben alle Lebensphasen ihrer Patienten mit. „Von der ersten Blutung bis ins hohe Alter und besonders intensiv in der Schwangerschaft“, sagt Chris Schlicker. „Wir verstehen uns als Hausarzt für Frauen.“

Ihr besonderes Augenmerk gilt der Früherkennung

Die Arbeit erfordert mitunter ein kommunikatives Feingefühl, vor allem dann, wenn die Patientin an Krebs erkrankt ist und das körperliche wie seelische Befinden stark schwanken. Das nimmt auch die Lenneper Frauenärztinnen mit, die auch deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Früherkennung legen.

Müttern legen sie ans Herz, ihre Töchter gegen Humane Papillomviren impfen zu lassen, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Auch bei Jungen empfehle sich das. Männer können durch HPV beispielsweise an einem Penis- oder Analkarzinom erkranken. Seit zehn Jahren gibt es den Impfstoff, gute Erfahrungen seien damit gemacht worden, sagt Dr. Chris Schlicker.

„Es ist eine Impfmüdigkeit spürbar, weil Erkrankungen, die durch Impfungen verhindert werden, seltener geworden sind.“ Das letzte Mal hat Kathrin Göhlich vor zwei Jahren ein Karzinom fortgeschrittenen Stadiums bei einer Patientin festgestellt. Diese Erkrankung hätte sich womöglich verhindern, beziehungsweise schnell behandeln lassen können, hätte die Frau regelmäßig die Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen. „Bei der Früherkennung werden auffällige Zellen sofort angegangen, so dass die Zahl der Gebärmutterhalskrebserkrankungen zurückgegangen ist.“ Beginnt die Behandlung zeitnah, lässt sich das Organ in der Regel auch erhalten. Und auch ein Kinderwunsch muss nicht unerfüllt bleiben.