Mediziner bietet vor der Haustür seine Hilfe an

+ © Roland Keusch Kaum vorstellbar, wie belastend es ist, ohne Versicherungsschutz schwer zu erkranken, sagt der Onkologie Dr. Jörn Kohnke. © Roland Keusch

Der Remscheider Arzt Dr. Jörn Kohnke unterstützt die Praxis ohne Grenzen.

Von Anja Carolina Siebel

Herr Dr. Kohnke. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Praxis Patienten ohne Krankenversicherung behandelt. Sie als Mediziner haben sich aber sofort bereit erklärt, unverbindlich zu helfen und die „Praxis ohne Grenzen“ zu unterstützen.

Jörn Kohnke: Ja, das war für mich keine Frage. Die Vorsitzende Bettina Stiehl-Reifenrath hatte mich angesprochen, weil es einen akuten Fall gab. Ein Patient mit einer Tumorerkrankung der Lunge musste schnellstens behandelt werden. Aber ich werde auch weiterhin dabei sein und bei Bedarf Patienten unentgeltlich helfen.

Können Sie schildern, welche ersten Schritte Sie unternommen haben?

ZUR PERSON MEDIZINER Dr. med. Jörn Kohnke ist Facharzt für Innere Medizin, Medikamentöse Tumortherapie, und er ist transfusionsverantwortlicher Arzt. Sein Studium der Humanmedizin hat er an der von 1985 bis 1991 an der Universität zu Köln und an der Harvard Medical School in Boston (USA) absolviert. Zum Facharzt für Innere Medizin wurde er im Klinikum Leverkusen ausgebildet, und zwar bei Professor Dr. Niederle. Seine Schwerpunkte dort waren Hämatologie – also die Lehre von den Erkrankungen des Blutes -, Onkologie und Palliativmedizin.

Kohnke: Wir haben erst einmal zusammen mit der Praxis ohne Grenzen alles in die Wege geleitet, dass der Mann doch noch krankenversichert wird. Das erleichtert vieles, auch für die Nachbehandlung. Das ist uns in diesem Fall auch geglückt. Ich hätte dem Patienten aber auch geholfen, wenn es anders gelaufen wäre. Es ist für die meisten von uns kaum vorstellbar, wie belastend es ist, keinen Versicherungsschutz zu haben und dann schwer zu erkranken.

„Eine fehlende Versicherung ist für Betroffene oft mit Scham besetzt.“

Bei einer Tumorerkrankung noch schwerwiegender. . .

Kohnke: Ja, denn eine Behandlung in einer onkologischen Praxis wie unserer zieht natürlich viele Nachbehandlungen nach sich. Der Patient muss zur weiteren Diagnostik oft in eine radiologische Praxis, eventuell noch zu anderen Fachärzten. Und er braucht eine Chemotherapie. In diesem Fall hat mich auch die Apotheke unterstützt und die Zytostatika, also die Medikamente, die bei einer Chemotherapie eingesetzt werden, zur Verfügung gestellt. Das hat vieles erleichtert. Leider konnten wir dem Mann am Ende nicht mehr helfen; die Erkrankung war zu weit fortgeschritten.

Lag das möglicherweise auch daran, dass er sich zu spät Hilfe geholt hat?

Kohnke: Das ist gut möglich. Zumindest ist ein fehlender Krankenversicherungsschutz für die Betroffenen oft mit Scham besetzt. Es ist für sie eine scheinbar ausweglose Situation. Und wenn dann noch die Symptome einer schweren Erkrankung auftreten, resignieren viele und tun erst einmal gar nichts.

Müsste in unserer Gesellschaft nicht jeder eine Krankenversicherung haben? Warum fallen trotz guter Gesundheitsversorgung Menschen aus dem Netz?

Kohnke: Das hat verschiedene Gründe. Einige waren vielleicht mal privat krankenversichert und können sich die Beiträge nicht mehr leisten. Es kommen aber auch Menschen aus dem Ausland zu uns, die zunächst ohne Versicherungsschutz sind.

Kam das bei Ihnen in der Praxis auch vorher schon vor?

Kohnke: Ja, zwar selten, aber es ist vorgekommen. Da war zum Beispiel eine Frau mit einer seltenen Bluterkrankung. Sie war in ihrem Heimatland schon gut voruntersucht worden, hatte Medikamente bekommen. Wir konnten das hier dann mit einem passenden Medikament auffangen. Und so die Zeit überbrücken, bis die Frau Versicherungsschutz hatte. Man muss ja auch berücksichtigen, dass die Menschen rasche Hilfe brauchen. Die Erkrankungen sind zu schwer, als dass man sie auf lange Sicht unbehandelt lassen könnte.

Die Menschen sind sicher dankbar, wenn Sie sie kostenlos behandeln.

Kohnke: Natürlich sind die meisten Patienten, die in eine solche Situation geraten sind, für unverbindliche Hilfe dankbar. Es gab Ausnahmen, da haben Patienten uns getäuscht und sind mit einer nicht mehr funktionstüchtigen Versichertenkarte in die Praxis gekommen. Das geht nach dem neuen System aber nicht mehr. Das Gros derer, die keine Versicherung haben, sagt die Wahrheit und wendet sich eben an solche Institutionen wie die Praxis ohne Grenzen. Zu viel Dankbarkeit wollen wir von ihnen dafür nicht. Es ist für uns selbstverständlich, in Notsituationen zu helfen.

Helfen Sie an sich gern Menschen?

Kohnke: Ich wollte eigentlich nach dem Studium gern als Mediziner ins Ausland und irgendwo Hilfe anbieten, wo sie dringend benötigt wird. Ich habe dann aber früh meine Frau kennengelernt und mit ihr eine Familie gegründet. Jetzt bin ich umso dankbarer dafür, durch die Praxis ohne Grenzen praktisch vor der Haustür in meiner Heimat meine Hilfe anbieten zu können. Menschen zu unterstützen, die in einer schlimmen Situation sind. Oft sind sie unverschuldet hineingeraten – und jetzt schwer erkrankt. Ganz klar, dass man da gern hilft.