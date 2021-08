Kommentar zum Schneechaos: Meckerer und Leichtsinnige

Standpunkt von Andreas Tews

Unverständlich ist, dass Polizisten der Leitstelle am Telefon wegen nicht geräumter Straßen beschimpft wurden, meint Andreas Tews.

Winterdienst, Feuerwehr und Polizei konnten am Wochenende wahrlich nicht darüber klagen, dass sie zu wenig zu tun hatten. Der winterliche Samstag hatte es schon in sich. Was am Sonntag an Schneefällen hinzukam, hat selbst das Bergische Land seit Jahren nicht erlebt. An vielen Stellen lagen die Nerven blank. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar. Dass manche Autofahrer aber Straßensperren missachteten, die errichtet worden waren, weil selbst die Feuerwehr einzelne Abschnitte wegen der Gefahr umstürzender Bäume mied, ist einfach nur leichtsinnig. Unverständlich ist auch, dass Polizisten der Leitstelle am Telefon wegen nicht geräumter Straßen beschimpft wurden.

Durch solche Aktionen gefährden sich die Leichtsinnigen selbst, und die Telefon-Meckerer blockieren die Leitungen für eingehende Notrufe. Mein Appell: Bleibt in Zukunft gelassener!

