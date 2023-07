Mebusmühle: Restaurant Romanowski ist geschlossen

Was aus der historischen Immobilie im Süden nun wird.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Nach 15 Jahren verliert der Südbezirk eine Institution der Gastro-Szene: Das Restaurant Romanowski in der Mebusmühle ist geschlossen. Die Immobilie am Rande des Schwanenteichs ist bereits verkauft. Schweren Herzens habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, sagt Mario Romanowski auf RGA-Nachfrage und bedankt sich bei allen Gästen für die jahrelange Treue. Die haben hier Hochzeiten und Geburtstage gefeiert, während der Pandemie Candle-Light-Dinner im Wohnmobil auf dem Parkplatz genossen oder zuletzt bei „Swinging Ehringhausen“ feinsten Jazz gehört.

Grund für die Schließung sind die allgemein gestiegenen Kosten sowie die deutsche Bürokratie, sagt der Gastronom hörbar enttäuscht. „Vater Staat schmeißt einem immer mehr Knüppel zwischen die Beine.“ Zuletzt habe er viel mehr im Büro gesessen als seinem eigentlichen Beruf, seiner Leidenschaft, nachzugehen: kochen und Gäste verwöhnen. Erst Corona, dann die hohen Energie- und Einkaufskosten, Personalmangel, und dann auch noch Auflagen und Bestimmungen. „Ich bin jetzt 62 Jahre alt und mache das nicht mehr mit“, sagt Romanowski. „Ich mag einfach nicht mehr.“

Die idyllisch im Eschbachtal gelegene Immobilie ist bereits verkauft – an einen Kölner, der aus der Mebusmühle eine Eventlocation für Hochzeiten machen möchte. Ein Jahr lang soll renoviert werden. Die Details möchte Mario Romanowski aber dem neuen Besitzer überlassen.

So ganz wird der 62-Jährige aber nicht gehen: Künftig will er in der Gastronomie im Schloss Dyck in Jüchen aushelfen. Der gelernte Koch und Restaurantfachmann war in der Remscheider Restaurantszene kein Unbekannter. Vor der Mebusmühle betrieb er acht Jahre das „Schmiedestübchen“ an der Bismarckstraße. Zuvor hatte er in Düsseldorfer Hotels, bei „Mövenpick“ und im Bremer Gourmet-Restaurant „Wachtelhof“ gearbeitet, hat sowohl Erfahrung im Bar- als auch im Bankett-Bereich.

Die Mebusmühle hat eine lange Tradition: Urkundlich erwähnt wurde sie bereits 1528. Damals war sie noch eine echte Mühle, es gab einen entsprechenden Eintrag in einer Wermelskirchener Kirchenrechnung. Bis 1800 reichen die Spuren eines gastronomischen Betriebs unterhalb der Remscheider Talsperre zurück.