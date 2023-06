Mast-Weisz zur Kritik des FCR: „Das ist alles lösbar“

Der Oberbürgermeister bleibt dabei: Kommt das Outlet, sollen die Fußballer nach Reinshagen umziehen.

Remscheid. Er verfüge wohl über einige Fantasie, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Dass der Outlet-Investor für den FC Remscheid aber ein Fußballstadion in sein Center integriere, könne er sich nicht vorstellen. „Ich hatte ihn schon einmal wegen eines Kleinspielfeldes auf dem Dach angesprochen“, berichtet der Verwaltungschef. Die Reaktion? „Bei aller Freundschaft, das geht nicht.“

Versuchen wollen es Ralf Niemeyer und Thorsten Greuling dennoch. Wie berichtet, haben sich der Vorsitzende des FCR und sein Stellvertreter mit Philipp Dommermuth für diese Woche zu einem Gespräch verabredet. „Wir wollen mit ihm in Kontakt treten“, erklärten sie im RGA-Interview: „Aber natürlich auch alle Chancen ausloten.“

Hintergrund: Die Vereinschefs wollen nicht, dass der FCR ins Stadion Reinshagen wechseln. Dort sieht die Stadt die ranghöchste Mannschaft Remscheids zu ihren Heimspielen auflaufen, wenn das Röntgen-Stadion dem Outlet-Center von Philipp Dommermuth hat weichen müssen.

Doch Reinshagen sei für höhere Ligen nicht geeignet, sagen Niemeyer und Greuling. Und der FCR wolle aufsteigen. Zudem sei Reinshagen nicht die Heimat des FC Remscheid und die Fußballer dort auch nicht willkommen. Ärger sei vorprogrammiert. „Wenn der AFC Amboss samt gegnerischer Mannschaft über den Platz marschiert ist, ist der für Fußball nicht mehr bespielbar.“

FCR wünscht sich eine neue Spielstätte

Deshalb wünschen sich die FCR-Chefs eine neue Spielstätte. Wenn nicht im Outlet, dann anderswo in Lennep oder Lüttringhausen. In Velbert sei so etwas gebaut worden. Für 6 Millionen Euro, sagt Greuling.

Nach Angaben des SSVg Velbert 02 lagen die Baukosten tatsächlich bei rund 13,5 Millionen Euro. „Die Bezirksregierung würde uns einen Vogel zeigen“, sagt dazu Burkhard Mast-Weisz. Eine doppelte Sportinfrastruktur würde die Behörde der hoch verschuldeten Stadt nicht erlauben. Mast-Weisz verweist auf den gerade abgeschlossenen Ausbau von Reinshagen. 2,2 Millionen Euro hat die Stadt dort investiert und aus dem 1925 erbauten Stadion an der Wallburgstraße eine moderne Anlage mit zwei Kunstrasenplätzen und einem Naturrasenplatz gemacht. Für Spiele in höheren Ligen eignet sich das Stadion dennoch nicht. Es erlaubt keine Fantrennung. Auch fehlen Parkplätze, die Wallburgstraße ist schmal, Begegnungsverkehr schwierig.

„Das ist aber alles lösbar“, sagt der OB und verspricht: „Wenn es erforderlich wird, werden wir Reinshagen entsprechend ertüchtigen.“ Zum Beispiel ließen sich auf der Gegengeraden weitere Zuschauerplätze errichten. Und zum Stadion ließe sich auch mit einem Shuttlebus kommen. In Güldenwerth gebe es dafür Parkmöglichkeiten. Pläne dafür gebe es bereits. Die Kosten liegen im siebenstelligen Bereich.

Die rund 15 Millionen Euro, die die Stadt mit dem Verkauf des Röntgen-Stadions, des Jahn- und des Kirmesplatzes erzielen möchte, kommen zur Finanzierung nicht in Betracht.

Das Geld, das die Investorenfamilie Dommermuth an die Stadt zahlen würde, sei für den Haushalt bestimmt und trage zur Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen bei, die der Rat beschlossen habe, berichtet Stadtkämmerer Sven Wiertz. Konkret: Damit sollen die Sanierung von Schulen, der Bau neuer Kindergärten und zum Beispiel auch der Bau einer neuen Sporthalle für die Albert-Einstein-Schule finanziert werden. Die, sagt Wiertz, „soll ja auch eine Vereinshalle sein“.