Remscheiderin verursacht Massenkarambolage in Wuppertal

Unfall

Am Dienstag sind in Wuppertal bei einem Unfall fünf Autos zusammengestoßen.

Am Dienstag waren in Wuppertal insgesamt fünf Autos in einen Unfall verwickelt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Wuppertal/Remscheid. Der Abbiegeversuch einer Remscheiderin hat am Dienstagmittag in Wuppertal für eine Massenkarambolage mit fünf Autos gesorgt.

Laut Polizei wollte die 45-Jährige gegen 11 Uhr von einem Parkplatz auf die Hahnerbergerstraße in Höhe der Hausnummer 287 nach rechts in Richtung Cronenberg abbiegen. Dabei prallte sie mit dem Auto eines 83-Jährigen Remscheiders zusammen, der die Straße auf der linken Spur befuhr.

Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen einer weiteren Frau aus Remscheid zusammen. Die 40-Jährige wiederum konnte durch den Aufprall einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 54-jährigen Dortmunders nicht verhindern. Dieser rammte schließlich das geparkte Auto eines Wuppertalers.

Nach Angaben der Polizei wurde der 83-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Die Hahnerbergerstraße blieb für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt.