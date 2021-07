Martin Schulz trifft SPD ins Herz

Politik

+ © Roland Keusch Applaus für den Kanzlerkandidaten: Die SPD und ihr Landtagskandidat Sven Wolf bereiteten Martin Schulz einen warmen Empfang. © Roland Keusch

Der Kanzlerkandidat liefert einen kämpferischen Appell für mehr Gerechtigkeit, für Europa und gegen rechte Zyniker.

Von Axel Richter

Auf Martin Schulz ist Verlass. Zwar hatte er sich leicht verspätet, doch lieferte der SPD-Kanzlerkandidat den mehr als 300 Zuhörern, die am gestrigen Abend seinetwegen in den Vaßbendersaal gekommen waren, genau das, was sie von ihm erwarten durften: eine leidenschaftliche und kämpferische Rede, die auf das sozialdemokratische Herz zielte. Mit Beifall im Stehen feierten die Remscheider am Ende ihren Martin, der danach, umgeben von Personenschützern, ebenso rasch verschwand wie er gekommen war.

Martin Schulz ist viel unterwegs so kurz vor der Landtagswahl in NRW. Aus gegebenem Anlass. Die jüngsten Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Amtsinhaberin Hannelore Kraft (SPD) und Herausforderer Armin Laschet (CDU). Und Martin Schulz weiß: Will er bei der Bundestagswahl am 24. September gegen Angela Merkel eine Chance behalten, muss am 14. Mai zunächst die SPD-Bastion an Rhein und Ruhr gehalten werden.

Also betonte er in Remscheid die Gemeinsamkeiten, die ihn mit der NRW-Ministerpräsidentin verbinden. Das Bekenntnis zu Europa. Und das große Thema, das seiner Kanzlerkandidatur übergeordnet ist: Gerechtigkeit.

„Es ist richtig, in die Kitas und in die Ganztagsbetreuung zu investieren, anstatt 20, 30 Milliarden in die Rüstung zu stecken“, sagt Schulz.

Die Tagesstätten müssten gebührenfrei sein. Und wie der kleine Bäcker in Remscheid seine Steuern entrichte, so müsse das auch der multinationale Kaffeekonzern. Schulz will die Steuerflucht bekämpfen und kündigt dazu eine europäische Regelung an: „Wo du deinen Gewinn machst, da zahlst du auch deine Steuern.“

Gerechtigkeit. Das fordert der Merkel-Herausforderer auch von Europa. Wer Zuschüsse aus den Fördertöpfen erhalte, müsse auch umgekehrt zur Solidarität bereit sein. „An der Bewältigung der Flüchtlingsströme haben sich alle Länder zu beteiligen. Nicht nur Deutschland.“

Angela Merkel, der es nicht gelang, Europa in dieser Frage zu einen, erwähnt der Wahlkämpfer mit keiner Silbe. Stattdessen schießt er gegen die „Zyniker und Hetzer von Rechts, die die Völker wieder gegeneinander treiben wollen und sich dazu der Rhetorik der 30er Jahre bedienen“.

Schulz hält es mit Willy Brandt

Schulz meint jene deutsche Partei, die den Begriff Alternative im Namen führt – für ihn aber lediglich eine „Schande für Deutschland“ darstellt. Und Marine Le Pen, die französische Präsidentschaftskandidatin, die der einstige Präsident des Europäischen Parlaments nur „diese Frau in Paris“ nennt.

Ihr prognostizierte Martin Schulz für Sonntag eine krachende Wahlniederlage. Doch auch bei den Wahlen in NRW und in Deutschland gehe es um mehr als um eine Landtags- und Bundestagswahl. „Es geht um eine Richtungsentscheidung“, erklärte der Wahlkämpfer und hielt es mit Willy Brandt, der in einem seiner Wahlkämpfe einst versprach: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.“

Das kam an bei den Remscheider Genossen. Zufrieden diskutierten viele noch lange den Auftritt des Mannes, mit dem sie trotz zuletzt sinkender Umfragewerte so große Hoffnungen verbinden. Martin Schulz hatte abgeliefert.