Markus Klauer erforscht die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs

+ © M. Gonzalez-Dehnhardt Reiseführer mit jeder Menge Wissen: Markus Klauer © M. Gonzalez-Dehnhardt

Seit 35 Jahren erforscht Markus Klauer die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Seine Arbeit dient auch dem Frieden.

Von Tristan Krämer

Vergangenen Freitag, irgendwo in einem Waldstück am Chemin des Dames (zu deutsch: Damenweg) im Norden Frankreichs: Als sich Markus Klauer gemeinsam mit zwei Freunden dem Denkmal nähert, das deutsche Soldaten hier 1915 mitten im Ersten Weltkrieg an einem Steilhang erbaut haben, hören sie Stimmen. Sie stammen von Franzosen, die sich daran gemacht haben, das verwitterte Denkmal wieder auf Vordermann zu bringen.

Wie Klauer, Weltkriegsforscher aus Lennep, der heute in Villeneuve d’Ascq bei Lille wohnt, später erfährt, handelt es sich bei der Aktion um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Helfer würden in Deutschland wohl als „1-Euro-Jobber“ bezeichnet. Und doch bedeutet ihr Einsatz viel mehr. „Sie erhalten nationale Erinnerungskultur und europäische Geschichte für die nächsten Generationen“, sagt der 56-Jährige.

+ In Schützengräben und anderen erhaltenen Anlagen vermittelt Markus Klauer den Teilnehmern seiner Führungen Geschichte zum Anfassen. © M. Gonzalez-Dehnhardt

Das Treffen von Freitag steckt auch deshalb so voller Symbolik, weil der Chemin des Dames zu den stark umkämpften Gebieten im Ersten Weltkrieg zählt. Hier tobte eine der blutigsten Materialschlachten des gesamten Krieges. Hunderttausende Soldaten auf beiden Seiten verloren ihr Leben. Schon 1914 hatten sich die Deutschen – unter ihnen das Infanterieregiment 159 Mülheim an der Ruhr, in das auch Remscheider eingezogen worden waren – auf dem Höhenzug festgesetzt. Im Laufe der Zeit errichteten sie einen Gefechtsstand, Lagerbereiche und Tunnel. Für die Franzosen haben die Kämpfe am Chemin des Dames nicht nur wegen ihrer dramatischen Ausmaße eine große Bedeutung. Sondern auch deshalb, weil es hier infolge einer katastrophal verlaufenen Offensive 1917 zu einer offenen Meuterei unter den französischen Soldaten gekommen war.

Für die Helfer, die mehr als 100 Jahre später das Denkmal des ehemaligen Erbfeindes von den Spuren der Zeit befreien, spielt das keine Rolle. „Sie leisten Friedensarbeit“, findet Markus Klauer. Und er muss es wissen: Seit 35 Jahren forscht der Lenneper auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Frankreich und Belgien.

MARKUS KLAUER PERSÖNLICHES Markus Klauer kommt aus Lennep und besuchte dort das Röntgen-Gymnasium. 1980 zog es ihn zur Bundeswehr, wo er Berufssoldat wurde. Seit dem Ausscheiden aus dem Dienst widmet sich Klauer noch intensiver der Erforschung des Ersten Weltkriegs. Er schreibt Bücher und führt Reisegruppen zu den Schauplätzen des Krieges. Mehr Infos auf www.weltkriegsbuch.de

„Die gesamte Westfront, von der Nordseeküste Flanderns bis runter zur Schweizer Grenze“ hat der Hauptmann a. D. dabei kennengelernt, hat Reiseführer und Bücher zum Thema verfasst und führt Schulklassen und Reisegruppen an die Schauplätze dunkler Kapitel der europäischen Geschichte. Längst hat sich der Lenneper einen Namen gemacht. Klauer hat schon den früheren französischen Innenminister Manuel Valls über die Schlachtfelder an der Somme geführt. Und gerade in diesen Tagen, in denen sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt, ist er gefragter Interviewpartner für die Medien.

Dass es so kommen würde, damit war im Frühjahr 1983 nicht zu rechnen gewesen. „Damals hat mich ein guter Freund gefragt, ob ich mit einer Gruppe mit nach Verdun kommen möchte“, erinnert sich Klauer. Mit dem gerade erworbenen ersten Auto ging es von Koblenz aus, wo der junge Berufssoldat damals stationiert war, in die Region, die zum Synonym für das Grauen des Ersten Weltkriegs geworden ist. Dank der Vorbildung seiner Mitreisenden erhielt Klauer Eindrücke abseits der touristischen Pfade. Er selbst hatte nicht viel mehr im Gepäck als (militär-)historisches Interesse. Erst zu Hause, als er sich die großen Zusammenhänge des Kriegs anlas, wurde aus dem spannenden Ausflug eine echte Leidenschaft oder wie Klauer sagt: „Da begann das Rad sich zu drehen.“

Fortan besuchte er immer wieder die Schlachtfelder im Norden Frankreichs. Und begann zunehmend professionell zu forschen. Erst privat, später im „Deutschen Erinnerungskomitee Argonnerwald 1917-1918 e.V.“. Hier leitete er ab 1998 für vier Jahre eine internationale Forschungsgruppe, die auf Bitte der französischen Forst- und Denkmalbehörde den Schlachtfeldbereich am Westufer der Maas, vor allem die beiden bekannten Höhen 304 und Toter Mann, erforschte. Die Gruppe legte Tunnel frei, vermaß und dokumentierte sie. „Das ist eine große Verantwortung. Für die Kollegen, den Erhalt der Anlagen und die historische Wahrheit“, sagt Klauer.

Dank beruflicher Versetzungen, 2005 zum Eurokorps nach Straßburg und 2008 schließlich in den französischen Korsstab nach Lille, ist der 56-Jährige seinem Interesse heute auch geografisch nah. Ypern, die Schlachtfelder an der Somme und in Flandern, bei Vimy und eben Verdun sind von hier schnell zu erreichen.

Seine Erfahrungen aus 35 Jahren Forschungsarbeit ermöglichen Klauer heute einen deutsch-französischen, ja sogar europäischen Blick auf den Ersten Weltkrieg. Der hat in der französischen Erinnerungskultur eine deutliche höhere Bedeutung als in der deutschen, weiß Klauer. „In Deutschland überlagert der Zweite Weltkrieg alles“, sagt der Lenneper. Und bedauert dies. Denn aus dem Sterben zwischen 1914 und 1918 könnten heutige Generation viel lernen, glaubt Klauer. Auch, weil die Spuren auf den Schlachtfeldern des Ersten deutlich besser erhalten und daher greifbarer seien, als die auf denen des Zweiten. Und weil gerade die Entstehung des Krieges zeige, wie schnell Völker, ohne es zu ahnen, in einen blutigen Konflikt rutschen können.