Marktschreier ziehen Massen an

Hier ging es um die Wurst: Beim verkaufsoffenen Sonntag zeigten sich stimmgewaltige Marktschreier in Bestform. Sie unterhielten zahlreiche Kunden, die auf der Alleestraße vorbeischauten.

Verkaufsoffener Sonntag entpuppte sich als Erfolg. Weitere Termine sind umstritten.

Von Sabine Naber und Frank Michalczak

Auf der Alleestraße und im Center knubbelte es sich am Sonntagnachmittag beim verkaufsoffenen Nachmittag. An den Markständen, die bis zur Mitte der Allee reichten, gab es angefangen bei Süßigkeiten über Gewürze, Kleidung und Spielsachen so gut wie alles zu kaufen. Vor den Wagen der Marktschreier standen Trauben von Menschen.

„Hier nochmals dasselbe wie in Hamburg an der Elbe“, schrie Wurst-Achim und packte noch einen Ring Salami auf die schon prall gefüllte Tüte. Auch sein Kollege „Nudel-Dieter“ hatte gut zu tun: „Es kann immer noch besser sein, aber das Remscheider Publikum ist okay“, zeigte er sich mit den vier Verkaufstagen auf der Allee zufrieden.

Belebt präsentierte sich die Alleestraße. Die Kunden nutzten den verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln.

„Ich muss erst mal meine Kinder einsammeln“, lachte eine Mutter und holte sich den Jüngsten vom Verkaufswagen von „Milka-Micha“ zurück, während der größere Sohn von den Autos in allen Größen und Farben am Stand gegenüber fasziniert war.

Im Modegeschäft Adler, wo ein Auto zur Verlosung bereit stand, reichte die Besucher-Schlange vom Eingang bis zur Kasse und bei Brillen Berghoff wurde der Chef gerufen, weil so viel zu tun war: „In meinem Geschäft ist es rappelvoll. Die Mitarbeiter haben gut zu tun“, zeigte sich Frank Berghoff mit dem verkaufsoffenen Sonntag sehr zufrieden.

Im kleinen Kunstgewerbegeschäft „Lebensart“ stand die Eingangstür für die Besucher ebenfalls einladend offen: „Es kommen an solchen Tagen immer mal wieder Leute von außerhalb zu uns. So werden wir bekannter“, setzt auch Anne Knaup auf die besonderen Shopping-Tage.

Auch im Allee-Center war viel los

Im Allee-Center war ebenfalls richtig viel los. Zahlreiche Besucher hatten beim Bummeln ein Eishörnchen in der Hand oder lauschten mit dem Kopfhörer auf den Ohren dem „stillen Konzert“ im Bühnenbereich des Centers. Freunde und Bekannte trafen sich, es wurde gekladdert, gebummelt und eingekauft. „Wir sind zufrieden. Und das Wetter hat auch mitgespielt“, so das allgemeine Fazit.

Wieber will für verkaufsoffenen Sonntag weiter kämpfen

Verkaufsoffene Sonntage sorgen derweil weiterhin für Konfliktstoff in der Ortspolitik. Ralf Wieber, Vorsitzender des Vereins Marketing Innenstadt und gleichzeitig CDU-Ratsmitglied, hält an seinen Plänen fest, am 3. Dezember diese Verkaufsaktion im Stadtkern zu starten.

Standpunkt von Frank Michalczak

Er geht damit auf Konfrontationskurs zu seinem eigenen Fraktionschef Jens Nettekoven, der den Lüttringhausern versprochen hat, dass es keine Konkurrenzveranstaltung zum dortigen Weihnachtsmarkt geben dürfe. Auch die Lüttringhauser wollen am ersten Adventssonntag ihre Läden öffnen.

Wieber zeigt sich entschlossen, für sein Innenstadt-Projekt zu kämpfen. „Es kann doch nicht sein, dass in Lüttringhausen vielleicht ein Dutzend Geschäfte öffnen dürfen, während über 200 in der Innenstadt geschlossen bleiben müssen.“ Er lasse sich vielleicht von der Gewerkschaft verdi den verkaufsoffenen Sonntag untersagen. „Nicht aber von Politikern“, hebt Wieber hervor, der zwischen Innenstadt und Lüttringhausen keinerlei Konkurrenzsituation sieht. „Das sind doch völlig unterschiedliche Veranstaltungen“, fügt der Marketing-Chef hinzu.

Für den verkaufsoffenen Sonntag muss es eine eigene Verordnung geben, die der Stadtrat jederzeit verabschieden kann. Für Lüttringhausen ist dies geschehen, für die Innenstadt bislang nicht.

VERKAUFSOFFEN SPIELREGELN Von 13 bis 18 Uhr dürfen die Geschäfte an verkaufsoffenen Sonntagen öffnen. Ein Großereignis muss dazu den Anlass bieten. STREIT Was ein Großereignis ist – darüber scheiden sich zwischen Veranstaltern und Gewerkschaft verdi immer wieder die Geister. Zank herrscht derzeit über den geplanten Termin „Lennep blüht auf“ am 2. April in Lennep.

Grundsätzlich muss die Erlaubnis, sonntags zu öffnen, mit einem Großereignis verbunden sein, das Menschenmassen anzieht. Ralf Wieber will seinen verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember unter anderem mit der Eröffnung der Eisbahn auf dem Theodor-Heuss-Platz am Rathaus kombinieren. Weitere Programmpunkte sollen noch folgen. Fest steht, dass der nächste am 21. Mai stattfinden wird. Dann geht in der Innenstadt die Motorshow über die Bühne, bei der zahlreiche Autohäuser aus Remscheid und Umgebung ihre neuen Modelle präsentieren werden.