Stadt prüft Sperrung der Alleestraße für den Wochenmarkt

Der Wochenmarkt am Theodor-Heuss-Platz ist mit Abstand der größte in Remscheid: Mittwochs gibt es allerdings weniger Marktstände als samstags.

Für die Sanierung der Tiefgarage auf dem Rathausplatz muss der Markt umziehen. Vielleicht sogar dauerhaft. Doch bis dahin müssen alle Belange in Einklang gebracht werden.

Remscheid. Sollte der Wochenmarkt dauerhaft oder längerfristig vom Rathausplatz auf die obere Alleestraße umziehen, will die Verwaltung eine Sperrung der Allee für die Marktzeiten und eine Anpassung der Müllabholung prüfen. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der CDU hervor. Die Christdemokraten hatten damit Beschwerden von Marktbeschickern aufgegriffen, dass Liefer- und andere Fahrzeuge und mittwochs auch die Müllabfuhr zwischen den Marktständen durchfahren.

„Eine völlige Sperrung der Alleestraße zu den Marktzeiten am Mittwoch- und Samstagvormittag wäre dem Marktgeschehen zuträglich“, schreibt nun die Verwaltung. Allerdings müssten dabei weitere Aspekte beachtet werden, darunter Rettungswege und die Erreichbarkeit der Ärzte und anderen Dienstleistern in der näheren Umgebung. „Alle Belange müssen letztlich in einer noch zu definierenden Detaillösung für eine langfristige Verlegung des Wochenmarktes auf die obere Alleestraße Berücksichtigung finden.“

Im Januar hatte die CDU einen Umzug des Marktes auf die Allee vorgeschlagen, weil „der Theodor-Heuss-Platz leider weitestgehend tot ist“, wie es in dem dazugehörigen Antrag hieß. Unabhängig davon muss der Markt vermutlich einige Monate umziehen, wenn demnächst die Decke der Tiefgarage unter dem Rathausplatz saniert wird. wey