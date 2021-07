Markt lockt in die Hindenburgstraße

Pfingsten

+ © Roland Keusch Zuschauermagnet: das Fest in der Hindenburgstraße. © Roland Keusch

Über Pfingsten wird an zwei Tagen getrödelt. Gemeinschaft bietet ein buntes Programm an.

Von Svenja Jendreiek

Es wird wieder getrödelt auf der Hindenburgstraße. Für Pfingstsonntag und Pfingstmontag lädt die Interessengemeinschaft (IG) Hindenburgstraße) junge und ältere Trödelfreunde ein.

Die IG fördert das Gemeinwesen in der Remscheider Hindenburgstraße und in ihren Seitenstraßen, steigert die Bekanntheit und unterstützt die Geschäftsleute. Constanze Epe vom gleichnamigen Malerunternehmen drückt das so aus: „Wir sind eine Gemeinschaft voller schöner Ideen, die immer wieder schöne Veranstaltungen auf die Beine stellt.“

Die Hindenburgstraße stecke voller Zuversicht und sei „immer in Bewegung“. Die „Ach, da ist nichts los“-Stimmung sei gekippt, nicht zuletzt dank kurzer Wege: „Wir kennen uns alle und lassen uns das hier nicht vermiesen.“ Aktionsbühnen stehen sowohl vor dem Café Moccasin und dem alten Finanzamt. Sonntags spielt dort „Countdown“, Pfingstmontag „Casa d´Loco“, jeweils ab 12 Uhr.

Im Haus des Handwerks eröffnet das indische Restaurant „Agra“

Außerdem schenkt die IG vor dem ehemaligen Finanzamt Bier aus und verkauft Würtchen. Vor dem Café „Moccasin“ spielt Sonntag ab 13 Uhr „Almost Blue“ mit Holger Brinkmann (Gesang, Gitarre) und Joachim Heinemann (Kontrabass). Hier gibt es auch Gulaschsuppe, selbstgebackenen Kuchen und Waffeln.

Vor der „Erlebbar“ von Christoph Imber werden Grillspezialitäten verkauft. Die Einzelhändler dürfen an dem Tag keine Waren in den Geschäften anbieten, aber zumindest mit Aktionen teilnehmen und Kunden beraten. Das „Schaumstoffe weiß“ beteiligt sich mit einem Stand vor ihrem Geschäft. Ein Q-1-Jahrgang des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums nimmt am Trödel teil, um die Kasse für ihren späteren Abi-Ball anzufüttern.

Außerdem eröffnet das Restaurant „Agra“ im Haus des Handwerks, Haus-Nr. 60. Dort werden zur Eröffnung indische Köstlichkeiten angeboten. Ebenfalls eröffnet „Lebensart“ im ehemaligen „Sandwich“ in der Hindenburgstraße. Hier gibt es Blumen und Pflanzen, Geschenk- und Deko-Ideen, Lifestyle- und Wellness-Produkte sowie Wohn-Accessoires.

Wer gewerblich oder privat mittrödeln möchte, kann sich vom Koordinator ein Anmeldeformular zuschicken lassen: Swen Bierschneider, Tel: 0163/500 21 44; Email: 77bier@web.de.