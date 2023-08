„Markt der Maßnahmen“ für Lennep

Remscheid. Die Arbeiten am integrierten Stadtteilentwicklungskonzept (STEK) für Lennep gehen in die nächste Runde, die Stadt lädt ein zum „Markt der Maßnahmen“. Am Donnerstag, 7. September, von 18 bis 20.30 soll in der Freiherr-vom-Stein-Schule, Hardtstraße 2, die zukünftige Entwicklung Lenneps besprochen werden, dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.