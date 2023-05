Markt 13: morgens Beratung, nachmittags Galerie

Kulturdezernent erhofft sich positive Effekte durch MyViertel.

Remscheid. Im Sommer wird der Markt um eine Attraktion reicher: Dann soll das neue Beratungs- und Ausstellungszentrum der Stadt im ehemaligen Seniorenbüro Markt 13 starten. Man beschaffe derzeit bereits das Mobiliar, und auch der Vermieter werde die Räume kurzum renovieren, erklärte Kulturdezernent Sven Wiertz (SPD) am Dienstagabend im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung. Die Beleuchtung soll noch verbessert werden.

Kritik an dem zweigeteilten Konzept gab es von Klaus Wetzel (Linke). „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine doppelte Nutzung funktioniert. Es wird der Kunst auch nicht gerecht.“ Das sieht der Ausschussvorsitzende Karl Heinz Humpert (CDU) anders: „Man sollte der Sache eine Chance geben. Bei der städtischen Galerie damals haben wir gelitten, weil es keine großen Öffnungszeiten gab. Das soll sich ja nun ändern.“ Man müsse es positiv sehen: Wer sich morgens dort beraten lasse, werde auch neugierig auf die Werke, die an den Wänden hängen.

Denn die Stadt peilt folgendes Konzept an: morgens Beratungen zu Pflege, Wohnen Rente & Co., nachmittags bis abends und am Wochenende Ausstellungen. Der Raum soll für Ausstellungen mit Kunstwerken aus städtischem Besitz genauso genutzt werden wie für Wanderausstellungen Remscheider Künstlerinnen und Künstlern. Auch Veranstaltungen sind denkbar. Der Ausstellungsbetrieb soll bereits in der zweiten Jahreshälfte starten. Die Öffnungszeiten während laufender Ausstellungen am Wochenende – samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr – sollen Aushilfskräfte des Teo Otto Theaters sicherstellen.

„Die „Beratungsinseln“ seien flexibel und könnten verschoben werden, um der Kunst Raum zu bieten, stellte Sven Wiertz klar. Er findet den Standort ideal – und erhofft sich positive Effekte durch MyViertel. „Wir könnten hier auch neue Zielgruppen ansprechen.“ Die geteilte Lösung sei pragmatisch. „Sie muss gelebt und ausprobiert werden. Nach zwölf Monaten kann man schauen, wie es klappt.“