Marketingrat feiert 20-Jähriges im Dorp

Viel los bei Brunnenfest in Lüttringhausen.

Von Peter Klohs

Der Lüttringhauser Marketingrat fand sich im Mai 2003 zusammen. Der Zusammenschluss von Gewerbetreibenden aus dem Stadtteil firmiert seit 2008 als eingetragener Verein. Das 20. Jahr nach der Gründung wurde nun bei einem Brunnenfest am Rathaus begangen.

Lange Schlangen an den Imbissständen

Zahlreiche Besucher hatten sich bereits am frühen Abend eingefunden, die bereitgestellten Sitzplätze waren allesamt besetzt. Trotz trockenen Wetters pfiff ein zuweilen unangenehm kühler Wind durch das Rathausareal, so dass das Angebot an warmen Speisen sehr gerne angenommen wurde. Die Fleischerei Nolzen bot Fleisch und Wurst an, vom Spießbraten im Brötchen bis hin zur Currywurst mit Pommes. Die Warteschlange am Stand wurde im Laufe der Stunden nicht wirklich kleiner. Das Hotel Kromberg hatte Lachs- und Mozzarellaburger im Angebot, es dampfte und qualmte im Einzugsbereich des Standes, roch jedoch vortrefflich. Bei Topas Tapas gab es Paella und spanischen Schinken. Aber auch an Getränken herrschte kein Mangel: Der F(l)airwelt-Laden hatte fair gehandelten Wein mitgebracht, bei den Engelsburgern, Jens Nettekoven (CDU) hinter der Theke zu sehen war, gab es Bier.

Im Laufe des Abends löste sich die Stimmung

Der 1. Vorsitzende des Marketingrates, Markus Kärst, hatte wenig ruhige Minuten und lief immer wieder über den kleinen Festplatz, um nach dem Rechten zu sehen, hier und da Gäste zu begrüßen und kleine Gespräche zu führen. Mitglieder der Jim Rockford Band sorgten für Musik. Das Quartett um Gitarrist und Sänger Oliver Hanf und Sängerin Jenny Rizzo bestach durch seine geschmackvolle Popmusik mit leichten Jazzanleihen. Das hohe Niveau der Musik zeigte sich besonders in einer delikaten Version des Rihanna-Hits „Diamonds“. Zu Anfang etwas reserviert, tauten die Zuhörer aber im Laufe des Abends sicht- und hörbar auf.

Werner und Dörthe Wagner waren nicht zum ersten Mal beim Brunnenfest dabei, obwohl sie seit Jahren in Lennep leben. „Aber hier treffen wir alte Nachbarn und tauschen Neuigkeiten aus“, sagte Dörthe Wagner.

Nächster Höhepunkt für den Marketingrat wird der Herbst- und Bauernmarkt am Sonntag, 24. September.