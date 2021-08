Mannesmannturm: Stadt setzt Aldi Frist

Blauer Mond

+ © Roland Keusch © Roland Keusch

Bauordnungsamt droht ein Verfahren an.

Von Andreas Weber

Seit zwei Jahren sorgt der Aldi-Konzern dafür, dass es zum Thema Mannesmannturm nur Wasserstandsmeldungen gibt. Die Wiederaufrichtung des „blauen Mondes“ ist – trotz gegenteiliger Beteuerungen – noch keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. Viel mehr konnte auch Jörg Schubert, Leiter des Fachbereichs Bauen im Rathaus, jüngst im Bauausschuss nicht verkünden. Gleichwohl erhält das leidige Thema im Südbezirk eine andere Dimension.

Denn der Stadt platzt der Kragen. Die Verwaltung setzt dem Betreiber des Marktes an der Burger Straße, auf dessen Parkplatzgelände der zerlegte Turm liegt, eine Frist: Bis zum morgigen Freitag gibt die Stadt der Immobilienabteilung von Aldi Nord in Radevormwald Zeit, um ein Gespräch zu terminieren. „Verstreicht dieser Termin, werden wir ordnungsbehördliche Maßnahmen in die Wege leiten“, kündigt Schubert an.

Jürgen Kucharczyk (SPD) und Alexander Ernst (WiR) wollten wissen, ob die Stadt eine Handhabe besitze. Dies bejahte Jörg Schubert: „Das Denkmalschutzgesetz gibt Maßnahmen her“, teilte der Amtsleiter dem Bauausschuss mit.

Im Februar hatte Bezirksbürgermeister Stefan Grote in der BV Süd angedeutet, dass „Schwung in die Sache“ käme. Nun stockt es wieder. Dem RGA erklärte Grote, dass Aldi der Unteren Denkmalbehörde und dem Bauordnungsamt Terminvorschläge gemacht habe, diese aber platzen ließ.

Imagewerbung und Verhalten in Remscheid passen nicht zusammen

Stefan Grote kann diese Haltung nicht nachvollziehen. „Aldi steckt Millionen in die Imagewerbung und verbrennt sich in Remscheid andererseits seinen Namen. Das passt nicht zusammen.“ Wie die Stadtverwaltung, so nimmt Grote verärgert zur Kenntnis, dass sich der 59 Meter hohe Riese nicht wieder in die Höhe reckt.

Dabei hatte die Supermarktkette nach eigenem Bekunden im Sommer 2016 nur noch nach einem günstigen Anbieter gesucht, der für die Illuminierung des Kolosses mit blauen LEDs sorgt.